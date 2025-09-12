Secciones
La IA más avanzada a un precio accesible: el plan de Google para competir con Chat GPT Plus

Ante el aumento de precios de la versión premium de la IA, Google lanzó un plan estratégico para llevar la tecnología más avanzada a más usuarios.

Aunque las herramientas de inteligencia artificial puedan ser útiles en su versión gratuita, las limitaciones también imposibilitan sacarle el provecho que muchos desearían. Así, los modelos más potentes y avanzados se reservan a los planes pagos, que muchas veces pueden ser altamente costosos, como es el caso de Chat GPT Plus. Pero Google lanzó una versión que busca suplir esos costos.

Ante la suba de precios de los paquetes Pro de Open AI, Google lanzó una versión que a la vez resulta en un paso estratégico para hacer más accesible el uso de su tecnología. Se trata de Google AI Plus, una nueva modalidad de suscripción que supone valores mucho más bajos que otras versiones Premium de asistentes de IA.

Precios cada vez más altos

En un principio, los precios de Chat GPT Plus, la versión paga del chatbot de Open AI había fijado un precio estándar en el mercado que rondaba los U$S 20. Sin embargo, el lanzamiento de Chat GPT Pro hizo que esta cifra se elevara a unos exorbitantes U$S 200, una cifra que muchos usuarios ya no podían costear.

En ese panorama de precios altos, Google decidió diferenciarse, facilitando un plan más económico que permite a un público cada vez mayor, acceder a la tecnología más avanzada. AI Plus no solo se centra en abaratar costos sino también en reforzar el ecosistema de Google, incluyendo beneficios adicionales que comprenden a Google One y Fotos, volviendo más atractiva esta oferta.

¿Cuánto cuesta el nuevo paquete piloto?

El nuevo plan comenzó a probarse en Indonesia, donde el contexto económico hace especialmente sensible la diferencia de precios, consignó Infobae. Google fijó el costo de AI Plus en 75.000 rupias, lo que equivale a aproximadamente 3.9 euros (4.5 dólares). Para ponerlo en perspectiva, el plan más avanzado, Google AI Pro, cuesta allí 309.000 rupias, alrededor de 16 euros (18 dólares) al cambio.

Con esta política de precios, la empresa busca medir la aceptación en un mercado emergente y evaluar la sostenibilidad de su modelo. Si los resultados son positivos, se espera que la suscripción se extienda a otros países, especialmente en regiones donde el costo de 20 euros o dólares mensuales representa una barrera de acceso.

Beneficios de Google AI Plus

El plan ofrece acceso al modelo Gemini 2.5 Pro, una de las versiones más potentes del asistente de Google, así como la posibilidad de generar videos con Veo 3, su herramienta de creación audiovisual basada en IA. Además, incorpora 200 créditos mensuales para Google Flow, la plataforma experimental de automatización de tareas.

Uno de los puntos más atractivos es el almacenamiento de 200 GB en Google Drive, compartido con Gmail y Google Fotos. Como ocurre con otros planes de Google One, el beneficio puede extenderse hasta a cuatro miembros adicionales de la familia, lo que refuerza su valor en hogares donde se usan varios dispositivos.​

