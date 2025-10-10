¿Qué implica el rescate financiero de EEUU a la Argentina?

3- La Argentina tiene que hacer los deberes y rendir las materias previas. El examen es difícil porque, tras el acuerdo con el FMI, se prescindió gradualmente del cepo cambiario, se mantuvo la política de “déficit cero” y no se permitió que la inflación se disparara. Esto generó tensiones cambiarias y monetarias al secarse la plaza financiera de billetes. Las consecuencias las pagó el crédito privado y las tasas de interés. Ahora, el Gobierno deberá aprovechar la nueva ayuda para reconstituir las reservas del Banco Central, que no es más que robustecer la capacidad de pago del país.