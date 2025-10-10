Secciones
Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

La mujer de 58 años se encuentra en un lugar no revelado dentro de Venezuela. Emociones compartidas en la clandestinidad.

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
Hace 2 Hs

En una conversación telefónica sostenida minutos después del anuncio de la concesión del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su sorpresa y emoción al candidato presidencial Edmundo González.

"¡Estoy en shock!", exclamó Machado, quien se encuentra en un lugar no revelado dentro de Venezuela. La llamada fue dirigida a Edmundo González, quien según actas recopiladas por la oposición y reconocidas internacionalmente (aunque no por el gobierno chavista), ganó las elecciones presidenciales el año anterior frente a Nicolás Maduro.

"Estamos todos en shock de alegría", respondió González, quien se encuentra exiliado en España. El propio González compartió un video de la llamada en sus redes sociales, al destacar el respaldo que el Comité Noruego del Nobel otorga a su causa por la democracia en Venezuela.

"¿Pero, qué es esta vaina?"

En la conversación, se escucha a Machado decir: "¿Pero, qué es esta vaina? ¡No puedo creer esto!". González respondió con un "¡Esto es un carajazo!". Esta breve comunicación representa la primera reacción pública de Machado tras el anuncio del premio.

González acompañó el video con un mensaje en el que felicitaba a Machado: "¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será libre!".

Comité Noruego del Nobel justificó la concesión del premio a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité, la describió como "uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes".

Frydnes destacó el papel de Machado como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo". Subrayó que, "pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones". El presidente del Comité Noruego del Nobel señaló que Venezuela "ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario".

Machado, de 58 años, había manifestado su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una acción que el gobierno de Maduro calificó como una "amenaza".

