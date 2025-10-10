Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Frydnes destacó el papel de Machado como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo". Subrayó que, "pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones". El presidente del Comité Noruego del Nobel señaló que Venezuela "ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario".