Francos dijo que el Gobierno no cortará el swap con China y le bajó el tono a la frase de Bessent

Las declaraciones de Bessent se produjeron tras el anuncio de un respaldo de la administración Trump a Argentina, que incluiría un swap con Estados Unidos de U$S20.000 millones y la intervención en el mercado mediante la compra de pesos. Bessent había dicho en Fox News que Milei "está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina".