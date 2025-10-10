Secciones
Francos dijo que el Gobierno no cortará el swap con China y le bajó el tono a la frase de Bessent

El funcionario del Tesoro norteamericano había dicho en Fox News que Milei "está comprometido con sacar a China de su país.

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó moderar las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había afirmado que el presidente Javier Milei estaba "comprometido con sacar a China" de Argentina. Francos aseguró que no hay motivos para cancelar el swap con China ni para romper relaciones con el gobierno de Xi Jinping.

Las declaraciones de Bessent se produjeron tras el anuncio de un respaldo de la administración Trump a Argentina, que incluiría un swap con Estados Unidos de U$S20.000 millones y la intervención en el mercado mediante la compra de pesos. Bessent había dicho en Fox News que Milei "está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina".

"Comentarios preliminares"

Francos, por su parte, se mostró cauteloso y afirmó que no ha visto ningún acuerdo firmado y que solo son "comentarios preliminares". Señaló que esperan el regreso del ministro de Economía, Luis Caputo, para precisar los detalles del pacto.

"No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina", indicó Francos al contradecir a Bessent. "Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver", añadió.

Francos descartó que la convergencia con Estados Unidos ponga en riesgo el swap con China, que asciende a unos U$S18.000 millones. "No, yo entiendo que no, no habría ningún motivo para eso", afirmó.

Destacó la "confiabilidad" que el programa económico del Gobierno genera en Estados Unidos, lo que se evidencia en el acuerdo alcanzado. También resaltó la relación "muy próxima" que Milei ha construido con Trump. Ambos presidentes se reunirán en la Casa Blanca el 14 de octubre.

