Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

“In God We Trust” (en Dios confiamos). La frase es el lema de la moneda estadounidense. Con vieja tradición religiosa, los norteamericanos la fortalecieron a base de confianza. Así, un 30 de julio de 1956, se ordenó que el lema sea impreso en letras mayúsculas sobre cada dólar, sea este billete o moneda. De la misma manera que en la República Argentina, que tiene acuñada la frase “en Unión y Libertad”. Desde ayer, aquella frase cobró otro significado, convertido en un salvataje estadounidense hacia una Argentina que se dirigía hacia una nueva crisis cambiaria, en la previa a las elecciones parlamentarias del domingo 26. Y esas palabras tienen un sentido más directo, como lo expuso Ecolatina en su último informe: “In Bessent We Trust” (en Bessent confiamos). ¿Cuál es el motivo? El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, fue el primero en salir al rescate de la gestión presidencial de Javier Milei. Y ayer lo convirtió en un hecho concreto, al anunciar una serie de medidas de apoyo económico directo a la Argentina, buscando estabilizar una economía que atraviesa un momento de “aguda iliquidez”. Bessent reveló que Washington realizó una compra directa de pesos argentinos y finalizó un marco de intercambio de divisas (swap) por U$S 20.000 millones con el Banco Central.