Hamas publicó la lista de los rehenes liberados tras el acuerdo: ¿quiénes son los argentinos que vuelven a casa?

El alto al fuego del ejército israelí en el territorio palestino entró en vigor a las 12:00 hora local del viernes, el cual comenzó a retirarse de a partes de la Franja. En el marco de la negociación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que Israel y Hamas alcanzaron el acuerdo para la liberación de los cautivos que permanecen con vida en Gaza, tanto de rehenes israelíes como de prisioneros palestinos, entre los que se encuentran los argentinos que en el ataque del 7 de octubre se encontraban en el territorio.