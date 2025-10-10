Secciones
Mundo

Hamas publicó la lista de los rehenes liberados tras el acuerdo: ¿quiénes son los argentinos que vuelven a casa?

La puesta en vigor del acuerdo de paz incluye el intercambio de los 20 rehenes israelíes y los 250 prisioneros palestinos.

¿Quiénes serán los argentinos liberados por Hamas? ¿Quiénes serán los argentinos liberados por Hamas?
Hace 1 Hs

Tras el inicio del alto al fuego entre Israel y Hamas, las tropas israelíes se retiran de Gaza, mientras que los palestinos regresan al norte de la Franja entre los escombros de la guerra. Luego de días de negociaciones, a la primera fase de plan de paz le corresponden la desocupación del territorio por parte de las fuerzas israelíes, así como el intercambio de los 20 rehenes del estado judío y los 250 prisioneros palestinos y los 1700 detenidos de Gaza.

Israel concluyó la primera etapa de su repliegue en Gaza y comenzó el plazo para la liberación de rehenes

Israel concluyó la primera etapa de su repliegue en Gaza y comenzó el plazo para la liberación de rehenes

El alto al fuego del ejército israelí en el territorio palestino entró en vigor a las 12:00 hora local del viernes, el cual comenzó a retirarse de a partes de la Franja. En el marco de la negociación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que Israel y Hamas alcanzaron el acuerdo para la liberación de los cautivos que permanecen con vida en Gaza, tanto de rehenes israelíes como de prisioneros palestinos, entre los que se encuentran los argentinos que en el ataque del 7 de octubre se encontraban en el territorio.

Los rehenes liberados tras el pacto

Trump precisó que la liberación podría concretarse entre el lunes y el martes e incluiría a los tres argentinos identificados entre los rehenes israelíes: David y Ariel Cunio, y Eitan Horn. También se espera la restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Además de los argentinos, el Movimiento de Resistencia Islámica se comprometió a liberar a soldados, trabajadores civiles y sobrevivientes del festival Nova, principal foco del ataque terrorista del Hamás en la Franja el 7 de octubre. Además, el acuerdo incluye la liberación de más de 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023 pero que no se vieran implicados en los ataques, entre ellas todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

Los rehenes argentinos que serán liberados

En cuanto a los rehenes argentinos identificados como prisioneros de Hamas, desde el medio La Nación revelaron quiénes son cada uno de ellos.

David Cunio

Actor de 34 años, David Cunio participó en el filme Youth, presentado en el Festival de Berlín. Fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni-Cunio, y sus mellizas, Emma y Julie, durante el ataque al kibutz Nir Oz. Sharon y las niñas recuperaron la libertad en noviembre de 2023, tras una tregua mediada por Qatar y Estados Unidos.

Tras el anuncio del nuevo acuerdo, Sharon escribió en Instagram: “Emma y Julie, papá vuelve a casa”, acompañando el mensaje con una foto familiar.

Ariel Cunio

Hermano menor de David, Ariel Cunio, de 27 años, también fue secuestrado en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más devastadas por el ataque, donde uno de cada cuatro habitantes fue asesinado o tomado como rehén. Su pareja, Arbel Yehud, recuperó la libertad en enero de 2025.

Eitan Horn

Otro de los argentinos, Eitan Horn, de 38 años, trabajaba en programas de acompañamiento y educación juvenil. Residente en la zona de Kfar Saba, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero pasado.

Su padre, Itzik Horn, sobreviviente del atentado a la AMIA, se mostró cauto ante el anuncio del acuerdo: “Hasta que no vea a Eitan subir a los vehículos de la Cruz Roja, no voy a creer. Si este pacto lo trae de vuelta, le doy el Nobel de la Paz a Trump con mis propias manos”, dijo a La Nación.​

Temas Benjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Gaza: España refuerza su postura y aprueba el embargo de armas a Israel

Guerra en Gaza: España refuerza su postura y aprueba el embargo de armas a Israel

A dos años del ataque que desató la Guerra de Gaza: cronología y consecuencias

A dos años del ataque que desató la Guerra de Gaza: cronología y consecuencias

El ejército de Israel detuvo los ataques en Gaza y avanza con la primera fase del plan de paz

El ejército de Israel detuvo los ataques en Gaza y avanza con la primera fase del plan de paz

Israel anunció que todas las partes firmaron un acuerdo para la tregua en Gaza y la liberación de los rehenes

Israel anunció que "todas las partes" firmaron un acuerdo para la tregua en Gaza y la liberación de los rehenes

Inician charlas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Inician charlas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios