Hamas publicó la lista de los rehenes liberados tras el acuerdo: ¿quiénes son los argentinos que vuelven a casa?

Tras el inicio del alto al fuego entre Israel y Hamas, las tropas israelíes se retiran de Gaza, mientras que los palestinos regresan al norte de la Franja entre los escombros de la guerra. Luego de días de negociaciones, a la primera fase de plan de paz le corresponden la desocupación del territorio por parte de las fuerzas israelíes, así como el intercambio de los 20 rehenes del estado judío y los 250 prisioneros palestinos y los 1700 detenidos de Gaza.
El alto al fuego del ejército israelí en el territorio palestino entró en vigor a las 12:00 hora local del viernes, el cual comenzó a retirarse de a partes de la Franja. En el marco de la negociación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que Israel y Hamas alcanzaron el acuerdo para la liberación de los cautivos que permanecen con vida en Gaza, tanto de rehenes israelíes como de prisioneros palestinos, entre los que se encuentran los argentinos que en el ataque del 7 de octubre se encontraban en el territorio.
Los rehenes liberados tras el pacto
Trump precisó que la liberación podría concretarse entre el lunes y el martes e incluiría a los tres argentinos identificados entre los rehenes israelíes: David y Ariel Cunio, y Eitan Horn. También se espera la restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.
Además de los argentinos, el Movimiento de Resistencia Islámica se comprometió a liberar a soldados, trabajadores civiles y sobrevivientes del festival Nova, principal foco del ataque terrorista del Hamás en la Franja el 7 de octubre. Además, el acuerdo incluye la liberación de más de 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023 pero que no se vieran implicados en los ataques, entre ellas todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.
Los rehenes argentinos que serán liberados
En cuanto a los rehenes argentinos identificados como prisioneros de Hamas, desde el medio La Nación revelaron quiénes son cada uno de ellos.
David Cunio
Actor de 34 años, David Cunio participó en el filme Youth, presentado en el Festival de Berlín. Fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni-Cunio, y sus mellizas, Emma y Julie, durante el ataque al kibutz Nir Oz. Sharon y las niñas recuperaron la libertad en noviembre de 2023, tras una tregua mediada por Qatar y Estados Unidos.
Tras el anuncio del nuevo acuerdo, Sharon escribió en Instagram: “Emma y Julie, papá vuelve a casa”, acompañando el mensaje con una foto familiar.
Ariel Cunio
Hermano menor de David, Ariel Cunio, de 27 años, también fue secuestrado en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más devastadas por el ataque, donde uno de cada cuatro habitantes fue asesinado o tomado como rehén. Su pareja, Arbel Yehud, recuperó la libertad en enero de 2025.
Eitan Horn
Otro de los argentinos, Eitan Horn, de 38 años, trabajaba en programas de acompañamiento y educación juvenil. Residente en la zona de Kfar Saba, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero pasado.