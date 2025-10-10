Israel concluyó la primera etapa de su repliegue en Gaza y comenzó el plazo para la liberación de rehenes

Israel inició un repliegue parcial de sus tropas en la Franja de Gaza, cumpliendo con la primera fase de un acuerdo que establece un cese del fuego y la liberación de rehenes en poder de Hamás. Este movimiento marca un avance significativo en las negociaciones, mediadas por Estados Unidos (EEUU), y da comienzo a un plazo de 72 horas para la entrega de los cautivos.
La confirmación llegó a través del enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, quien indicó en la red social X (ex Twitter) que el Comando Central del Ejército estadounidense certificó que las fuerzas israelíes completaron su retirada hacia la llamada "línea amarilla" a las 12 hora local (6 de la mañana en Argentina).
Witkoff agregó que, con esta retirada, comenzó oficialmente el conteo regresivo de 72 horas para que Hamás proceda a liberar a los rehenes, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la entrada en vigor del alto el fuego en la madrugada del viernes, señalando que desde el mediodía las tropas comenzaron a reubicarse conforme a las nuevas líneas de despliegue pactadas. “Las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata”, agregaron.
Esta etapa forma parte del plan impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump, que contempla la retirada israelí de varias zonas urbanas clave de Gaza, aunque el ejército mantendrá el control de aproximadamente la mitad del enclave.
Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump calificó el día como “histórico para la humanidad” y anunció que la liberación de los rehenes podría concretarse entre el lunes y el martes, en el marco del acuerdo alcanzado con mediación estadounidense. También anticipó que la segunda fase del plan incluye el desarme de Hamás y una retirada más profunda de las fuerzas israelíes.
Aunque evitó dar detalles sobre las siguientes etapas, el mandatario destacó los logros diplomáticos de su administración y se mostró confiado en el cumplimiento del acuerdo.
El gobierno israelí, por su parte, aprobó el jueves un acuerdo que establece la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- y formaliza el inicio del fin de la guerra en Gaza. El comunicado oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu se difundió tras el anuncio del alto el fuego logrado en Egipto, con la participación activa de Washington.
En esta primera etapa del acuerdo se contempla la liberación de 48 rehenes -de los cuales se estima que alrededor de veinte siguen con vida- a cambio de 2.000 prisioneros palestinos y una retirada parcial del ejército israelí.
Entre los rehenes figuran los ciudadanos argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. Asimismo, se confirmó que el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado el 7 de octubre, continúa en Gaza.