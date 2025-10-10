Israel concluyó la primera etapa de su repliegue en Gaza y comenzó el plazo para la liberación de rehenes

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump calificó el día como “histórico para la humanidad” y anunció que la liberación de los rehenes podría concretarse entre el lunes y el martes, en el marco del acuerdo alcanzado con mediación estadounidense. También anticipó que la segunda fase del plan incluye el desarme de Hamás y una retirada más profunda de las fuerzas israelíes.