El dólar bajó y las acciones argentinas saltaron hasta 27% tras el anuncio del Tesoro de EEUU

En la última rueda de la semana, ya que mañana es feriado, la divisa estadounidense retrocedió $40 y cerró a $ 1.400 para la compra y $ 1.450 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). El mayorista quedó en $ 1.397,20 para la compra y $ 1.447,10 para la venta. Se mantiene, así por debajo de la banda cambiaria que hoy el BCRA fija en $ 1.485,14.