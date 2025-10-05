Ni short ni vestido: la prenda fresca y versátil que promete ser tendencia verano 2026

El mundo de la moda es un ciclo constante de reinvención, y cuando se trata de enfrentar el calor del verano 2026, las reglas están a punto de cambiar. Hemos visto cómo los shorts y los vestidos dominaron la escena casual. Sin embargo, un nuevo contendiente que promete desbancar a estos clásicos del guardarropa. Esta prenda inesperada captura la atención de influencers y pasarelas por igual, ofrece una silueta fresca y una versatilidad que la posiciona como la tendencia más fuerte de la temporada.