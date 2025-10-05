Secciones
Ni short ni vestido: la prenda fresca y versátil que promete ser tendencia verano 2026

Para la temporada de verano 2026, una prenda se perfila como la opción que puede dejar de lado a los clásicos shorts y vestidos.

Hace 1 Hs

El mundo de la moda es un ciclo constante de reinvención, y cuando se trata de enfrentar el calor del verano 2026, las reglas están a punto de cambiar. Hemos visto cómo los shorts y los vestidos dominaron la escena casual. Sin embargo, un nuevo contendiente que promete desbancar a estos clásicos del guardarropa. Esta prenda inesperada captura la atención de influencers y pasarelas por igual, ofrece una silueta fresca y una versatilidad que la posiciona como la tendencia más fuerte de la temporada.

Además, esta opción se está convirtiendo en el must-have indiscutible de las altas temperaturas. Es la fusión perfecta entre desenfado y sofisticación, capaz de adaptarse tanto a un día de playa como a una noche en la ciudad. Descubró cómo llevar la prenda que definirá el estilo de verano 2026 y prepárate para lucir la tendencia antes que nadie.

Ni short ni vestido: el look que promete ser tendencia verano 2026

Para la temporada de verano 2026, una prenda se perfila como la opción que puede dejar de lado a los clásicos shorts y vestidos: el mono corto. Liviano, versátil y con mucha onda, es esa prenda que salva en cualquier ocasión. Su diseño de una sola pieza estiliza la figura y permite moverse con total libertad, sin perder el toque de elegancia.

La moda de este año apuesta fuerte a la funcionalidad y la simpleza elegante, por lo que esta prenda cumple con todo, ya que te lo ponés en segundos, combina con cualquier calzado y se adapta tanto para el día como para la noche.

El mono corto es tan versátil que queda bien con casi todo. Se puede usar con sandalias planas, alpargatas o zapatillas urbanas. Para levantar el outfit, sumá un cinturón fino, un pañuelo colorido o unas gafas grandes y vas a tener un look sofisticado sin esfuerzo.

