¿Qué calzado reemplazará a las tradicionales sandalias en el verano 2026?

Con la llegada del verano, la búsqueda de calzado cómodo, seguro y versátil se convierte en una prioridad. Ya sea para caminar por la ciudad, disfrutar de la playa o animarse a un sendero de montaña, las sandalias deportivas aparecen como la gran alternativa que promete imponerse en la temporada 2026, desplazando a las ojotas y a los suecos.