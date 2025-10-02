Secciones
¿Qué calzado reemplazará a las tradicionales sandalias en el verano 2026?

Las sandalias deportivas llegan para destronar a ojotas y suecos en el verano 2026. Con suela antideslizante, plantilla acolchada y diseño versátil, combinan comodidad técnica con estilo urbano y prometen convertirse en el calzado estrella de la temporada.

Hace 2 Hs

Con la llegada del verano, la búsqueda de calzado cómodo, seguro y versátil se convierte en una prioridad. Ya sea para caminar por la ciudad, disfrutar de la playa o animarse a un sendero de montaña, las sandalias deportivas aparecen como la gran alternativa que promete imponerse en la temporada 2026, desplazando a las ojotas y a los suecos.

Sandalias deportivas: confort y diseño en un solo producto

Estas sandalias se caracterizan por su puntera redonda y abierta, talón descubierto y sistema de ajuste con velcro, que facilita la adaptación al pie. Su diseño combina lo mejor del calzado urbano con la resistencia necesaria para actividades al aire libre.

Entre sus principales ventajas destacan:

Plantilla acolchada, que se amolda al pie.

Amortiguación avanzada, con retorno de energía y distribución equilibrada del peso.

Materiales lavables a máquina, de secado rápido.

Suela de goma flexible y de alto agarre, que brinda seguridad en distintos terrenos.

Una opción para todo momento

Más allá de su practicidad para largas caminatas o excursiones, las sandalias deportivas se adaptan también a la moda urbana. Pueden combinarse con shorts, bermudas o vestidos, logrando un estilo sport chic que se ajusta tanto a una salida casual como a un viaje de aventura.

Además, su paleta de colores es variada: desde tonos neutros, fáciles de combinar, hasta opciones más vibrantes que aportan un toque moderno sin resignar la comodidad técnica que las caracteriza.

La tendencia del verano 2026

El auge de estas sandalias responde a una lógica en la que la funcionalidad prima sobre la estética, sin dejar de lado el diseño. Su versatilidad permite reemplazar varios pares de calzado, lo que las convierte en una inversión práctica para quienes buscan un producto que resuelva distintas situaciones con comodidad y estilo.

