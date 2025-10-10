"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

El fútbol pocas veces se queda solo en la cancha y menos si se trata de un campeón del mundo. Cuando Jorgelina Cardoso se indignó durante el enfrentamiento entre Rosario Central y River Plate por el cruce entre Ángel Di María y Juan Portillo, su reacción no quedó solo en los palcos, sino que motivó una dura crítica por parte del periodista deportivo Toti Pasman, lo que continuó con otro feroz intercambio en el que intervinieron el futbolista y su esposa.
En su programa, Carnaval Stream, Pasman se mostró provocativo, al criticar las reacciones de la esposa de Di María cuando al jugador le cometen faltas durante los partidos de Rosario Central. "¿Quién sos vos Jorgelina? Bajate de la Palmera", apuntó el periodista que comparó a Cardoso con Antonela Roccuzzo, destacando que nunca se la vio tener este tipo de actitudes.
La respuesta de Cardoso
Tras los comentarios de Pasman, Cardoso salió al cruce con ironía: “Tenés razón, ‘Tonti’, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!”, escribió.
Pero su contestación no se limitó a la defensa de su postura, sino que incluyó una anécdota que dejó en evidencia a Pasman: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, publicó Cardoso en la caja de comentarios.
La dura reacción de Di María
A la misma vez, Di María también defendió a su esposa con un extendido comentario en el clip de video. Allí no se guardó nada: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales.", lanzó el campeón del mundo.
Luego le puso una tajante advertencia: "Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso se que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”.