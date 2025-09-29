Leandro Paredes sorprendió a Ángel Di María con una visita familiar en Rosario

Leandro Paredes dejó de lado por unas horas la tensión que atraviesa Boca y sorprendió a Ángel Di María en Rosario. Tras la derrota del “Xeneize” frente a Defensa y Justicia por 2 a 1, el cuerpo técnico otorgó descanso al plantel y el mediocampista decidió emprender un viaje de tres horas y media junto a su esposa, Camila Galante, y sus hijos. La familia Paredes fue recibida por “Fideo”, su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijas.