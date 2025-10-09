Rigen alertas amarillas por vientos intensos en cinco provincias: ráfagas de hasta 75 km/h

¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes vientos?

En Buenos Aires, durante la tarde, se sentirán vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Por otro lado en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.