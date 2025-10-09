Secciones
Rigen alertas amarillas por vientos intensos en cinco provincias: ráfagas de hasta 75 km/h

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy.

Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires y otras cuatro provincias. Además, rige una alerta amarilla por lluvias en Chubut. Este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes vientos?

En Buenos Aires, durante la tarde, se sentirán vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Por otro lado en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por otro lado, en Chubut habrá lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En zonas cordilleranas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En el resto del área, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

