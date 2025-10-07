Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

En esta jornada de martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que, tanto provincias del noroeste como del sur argentino se encunetran bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por vientos severos. El fenómeno con capacidad de daño, podría interrumpir momentáneamente las actividades de la población y se recomienda seguir las instrucciones proporcionadas por la entidad climática.
A las 6:09 hs de este martes, el SMN alertó que seis provincias tanto del norte como del sur del país se encuentran amenazadas por vientos severos. Según su Sistema de Aleta Temprana (SAT), este fenómeno meteorológico tiene una intensidad de nivel amarillo donde se presentarpan al menos dos horas de vientos inetnsos que superarán los umbrales establecidos para las regiones afectadas.
Alertas por fuertes vientos en el norte y el sur
En el caso del noroeste argetino, las localidades bajo alerta son las que forman parte de la región cordillerana como la gran parte de Jujuy, la porción más oeste de Salta y Catamarca y una mínima parte de Tucumán. Para esta zona del país el fenómeno tendrá lugar por la tarde de hoy y "será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos", señalaron desde el SMN.
El sur del país también se encuentra bajo la amenaza de vientos severos. La parte más austral de Chubut así como gran parte del territorio de Santa Cruz están avisados con esta alerta que ocurrirá por la tarde y la noche y se extenderá hasta la jornada del miércoles, transformándose en un aviso de nivel naranja. Según el SMN, "el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".
Recomendaciones ante los fenómenos
Para mantener la integridad física, la salud y garantizar la seguridad de la población, el SMN proporcionó algunas recomendaciones ante estos niveles de alerta.
1- Evitá actividades al aire libre.
2- Asegurá los elementos que puedan volarse.
3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.