Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

Alertas por fuertes vientos en el norte y el sur

En el caso del noroeste argetino, las localidades bajo alerta son las que forman parte de la región cordillerana como la gran parte de Jujuy, la porción más oeste de Salta y Catamarca y una mínima parte de Tucumán. Para esta zona del país el fenómeno tendrá lugar por la tarde de hoy y "será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos", señalaron desde el SMN.