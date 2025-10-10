¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

En esa línea, el politólogo advirtió que, “a la luz de la coyuntura política argentina, el Congreso comenzó a tener un rol clave como contralor, una de las tres funciones asignadas a los poderes legislativos: legislar, representar y controlar”. “A partir de ello, la postura, visión y proyección de los candidatos a ocupar las bancas en este recambio legislativo intermedio, que se realizará el próximo 26 de octubre, comienza a tener suma relevancia”, aseveró el politólogo. Ghio puso el foco en un aspecto clave. “Las motivaciones de los candidatos a ocupar una banca en el Congreso Nacional son diversas: las posturas ideológicas, las posturas partidarias, la influencia de los gobernadores, etcétera. Por ello, en cada votación es necesario que la ciudadanía sepa cuáles son las motivaciones del legislador, así como su postura sobre temas que la afectan directamente”, desarrolló. Según el politólogo, “este simple argumento es una de las bases para considerar que, así como la obligatoriedad del debate público para ocupar cargos ejecutivos es ley, también debería serlo en cada distrito el debate de aquellos ciudadanos que aspiran a ocupar cargos legislativos nacionales o por lo menos ser promovidos institucionalmente como sucede en México o Chile”.