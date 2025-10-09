El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

El primer encuentro tuvo lugar en 2015, cuando los aspirantes a la Intendencia de San Miguel de Tucumán y a la gobernación de la Provincia se midieron en un encuentro organizado por este medio y por Canal 8. Dos años más tarde, en 2017, el debate se trasladó a los estudios de Panorama Tucumano, con la participación de candidatas a diputadas nacionales. Desde entonces, cada elección municipal, provincial o legislativa contó con su propia emisión especial de debate transmitida por LG Play y acompañada por una amplia cobertura periodística en todos los soportes del diario.