El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

El intercambio de ideas vuelve al primer plano de la política tucumana. Este lunes a las 20, las principales figuras políticas de Tucumán se encontrarán cara a cara en los estudios de LA GACETA Play para participar del debate de candidatos a diputado nacional, en un programa especial de Panorama Tucumano conducido por Federico Van Mameren.
El ciclo, que ya se realizó en ediciones anteriores, vuelve a poner en escena un espacio plural de discusión, con la presencia de referentes de los principales frentes y partidos que competirán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Los invitados
Los candidatos que participarían de la mesa de discusión política son Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero), Roberto Sánchez (Frente Unidos por Tucumán), Federico Pelli (La Libertad Avanza), Paula Omodeo (CREO), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda).
El debate producido por LA GACETA buscará ofrecer a la audiencia una mirada plural y dinámica del panorama electoral, en un contexto donde las propuestas legislativas cobran especial relevancia.
Temáticas de interés
La agenda de temas incluye a los grandes ejes de discusión del Congreso de la Nación, así como cuestiones de interés provincial vinculadas con la relación financiera y política entre la Nación y las provincias. Además, el formato prevé un bloque de preguntas de actualidad y otro más distendido, pensado para conocer el costado humano de los candidatos.
El encuentro promete ser una oportunidad clave para que los tucumanos conozcan en profundidad las ideas, prioridades y estilos de quienes aspiran a representar a la Provincia en la Cámara baja.
Novena edición
Desde hace casi una década, LA GACETA impulsa espacios de intercambio político en los que los candidatos tucumanos pueden debatir frente a la audiencia. El de este lunes será el noveno debate organizado por el diario, en una línea de trabajo que comenzó en 2015 y que se consolidó con la llegada de LG Play como plataforma audiovisual.
El primer encuentro tuvo lugar en 2015, cuando los aspirantes a la Intendencia de San Miguel de Tucumán y a la gobernación de la Provincia se midieron en un encuentro organizado por este medio y por Canal 8. Dos años más tarde, en 2017, el debate se trasladó a los estudios de Panorama Tucumano, con la participación de candidatas a diputadas nacionales. Desde entonces, cada elección municipal, provincial o legislativa contó con su propia emisión especial de debate transmitida por LG Play y acompañada por una amplia cobertura periodística en todos los soportes del diario.
En 2019, los debates por la jefatura municipal y el manejo de la Casa de Gobierno marcaron hitos de audiencia y trascendencia política, con la presencia de los principales postulantes de aquel año. En 2021, la serie “#TucumánDebate” amplió el formato con cuatro programas dedicados a los distintos tramos legislativos. Más recientemente, en 2023 y este año, Panorama Tucumano continuó la tradición con nuevos encuentros, incluido el desarrollado esta semana para los comicios especiales en Juan Bautista Alberdi.
Electores en Tucumán
En menos de tres semanas, alrededor de 1,3 millón de tucumanos serán convocados a las urnas para renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados. Según el padrón electoral, el “voto joven” representa cerca del 3,32% del total de electores habilitados en la Provincia: se trata de 44.539 personas de entre 16 y 17 años.
Los diputados que finalizan su período fueron elegidos en las legislativas de 2021: Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla (Bloque Independencia), y Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) y Paula Omodeo (CREO) que van por la renovación.
Por primera vez en elecciones nacionales, se hará uso de la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N° 27.781 en octubre de 2024. Con este sistema, todos los partidos que participan de la elección aparecen en una única boleta, en columnas verticales, y los cargos de los candidatos en filas horizontales. El votante deberá marcar con un tilde a su postulante elegido en la casilla correspondiente. El Congreso renueva 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.