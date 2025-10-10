Becaron a los finalistas de “Enseñame Tucumán”

El mérito es de los chicos

Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA, valoró la repercusión del certamen y la iniciativa de la universidad. “Estamos felices de que los chicos sigan recibiendo reconocimientos por su esfuerzo. Todo fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, que prepararon materiales y acompañaron a los estudiantes para que el concurso fuera educativo, divertido y familiar”, aseveró y confesó: “Esto no estaba previsto. Es fruto del éxito del programa y de la iniciativa de la universidad, que quiso premiar el mérito. Nos alegra que los chicos reciban este reconocimiento de una institución tan prestigiosa”.