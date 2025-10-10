Becaron a los finalistas de “Enseñame Tucumán”

A dos semanas de la gran final de “Enseñame Tucumán”, la emoción no se detiene. Los finalistas y ganadores del certamen siguen recibiendo sorpresas que no solo reconocen su esfuerzo, sino que también les abren las alas hacia el futuro. Esta vez, la novedad llegó de la mano de la Universidad de San Pablo-T, que anunció una beca del 100% para los finalistas y ganadores del concurso impulsado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de Tucumán.
Privada, no privativa
El anuncio fue realizado por Ramiro Albarracín, rector de la institución, quien destacó que la iniciativa nació por pedido de la presidenta de la Fundación para el Desarrollo, Catalina Lonac.
“A petición de la presidenta de la Fundación, la doctora Catalina Lonac, la Universidad ha otorgado una beca del 100% a los finalistas y ganadores del programa Enseñame Tucumán para cuando ingresen a cualquiera de nuestras carreras”, explicó Albarracín.
“Eso implica que no pagarán arancel ni inscripción durante un año, y deberán revalidar la beca manteniendo un promedio de siete o superior, según el reglamento universitario”, indicó sobre las condiciones.
El rector subrayó además el compromiso de la universidad con los jóvenes del interior y el deseo de generar oportunidades equitativas. “La idea es dar oportunidad a personas del interior, porque si no repetimos estructuras que siempre tenemos en este país: las capitales tienen más privilegios y el interior queda relegado. Queremos ayudar a nivelar, premiar el esfuerzo y la dedicación. Monteros tiene una tradición cultural extraordinaria y no es casualidad que surjan talentos de allí. Esta universidad, como dice nuestra fundadora, es privada pero no privativa”, remarcó.
Finalmente, aclaró que los beneficiarios podrán elegir libremente la carrera que deseen, incluso aquellas con examen de ingreso: “En el caso de carreras como Medicina, deberán aprobar el examen de ingreso y, si ingresan, se les otorgará la beca”, comentó.
El mérito es de los chicos
Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA, valoró la repercusión del certamen y la iniciativa de la universidad. “Estamos felices de que los chicos sigan recibiendo reconocimientos por su esfuerzo. Todo fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, que prepararon materiales y acompañaron a los estudiantes para que el concurso fuera educativo, divertido y familiar”, aseveró y confesó: “Esto no estaba previsto. Es fruto del éxito del programa y de la iniciativa de la universidad, que quiso premiar el mérito. Nos alegra que los chicos reciban este reconocimiento de una institución tan prestigiosa”.
Los ganadores
Entre los más emocionados están Lautaro Miguel y Javier Yanguez, ganadores del certamen. “Esta posibilidad es algo que tenemos que agradecer infinitamente a la escuela y a los directivos. Nunca pensamos que algo así podría darse. Es una puerta que puede abrir muchos caminos y debemos valorar su magnitud”, expresó Lautaro.
“Desde que ganamos, la felicidad nos desborda. Nuestros amigos contaban cuántas personas nos saludaban; hasta el día de hoy no lo creemos”, agregó Javier entre risas. “Nos regalaron hasta dos bananas en la calle”, bromeó.
Mientras que sobre sus intereses futuros, contaron: “Nos interesa mucho el área de las ciencias sociales y la política. Todavía somos jóvenes, pero nos vamos guiando por ahí. Hay que disfrutar el presente”, concluyeron.
Los finalistas técnicos
Desde la Escuela Técnica N° 1 de Monteros, Valentín y Ana también celebraron el reconocimiento. “Esta beca representa muchísimo. En principio la oportunidad que nos dieron para incentivar la educación. Nos hemos esforzado mucho y ser becados en un lugar como este es impresionante”, dijo Valentín Castells.
“Aunque no ganamos, fue notable el esfuerzo. Esta beca simboliza todo lo que hicimos durante meses y años”, sumó Ana Díaz. Ambos coincidieron en destacar el apoyo de su entorno: “Nuestros familiares, amigos y directivos nos acompañaron siempre. Eso nos motivó muchísimo”.
Gran emoción
En tanto, las alumnas de la Escuela Secundaria Yonopongo recordaron cómo vivieron el certamen y la emoción de recibir la beca. “Es una oportunidad muy grande. Justo vi que una de las carreras es abogacía, que siempre me interesó”, señaló Lucía Córdoba.
Durante su visita al campus universitario, Bahiana Galarza repasó la historia del lugar: “Nos pareció una universidad con historia y a la vez moderna. Antes aquí funcionaba un ingenio, y ahora ver cómo se transformó es impresionante”, comentaron mientras recorrían el predio.
Desde el Ministerio de Educación, Gabriela Gallardo, secretaria de Educación, resaltó el impacto del programa. “Es un orgullo acompañar a los jóvenes que participaron en este concurso que recuperó identidad y cultura, y vimos el esfuerzo de tantos estudiantes y docentes”, cerró.