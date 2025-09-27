Video: los ganadores de "Enseñame Tucumán" fueron recibidos como héroes en Monteros

El esfuerzo tuvo recompensa, y Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez lo demostraron ayer. Tras un largo viaje desde Monteros a San Miguel de Tucumán, muchas horas de estudio y pocas de descanso, los jóvenes de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca alcanzaron un logro que quedará grabado en su memoria y en la de todo su curso: ganaron el Concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA.
El calor de las luces del estudio, las manos transpiradas por los nervios y la incertidumbre hasta la última pregunta quedaron atrás. Lautaro y Francisco se convirtieron en héroes para sus compañeros y maestros, quienes los recibieron con aplausos y abrazos en la Escuela Normal de Monteros.
El momento del recibimiento quedó registrado en un video, mostrando la emoción y el orgullo de toda la comunidad educativa. En él, se ve a Lautaro y Francisco siendo ovacionados, mientras sus compañeros celebran el triunfo que los llevará, además, a representar a su escuela en Villa Carlos Paz.