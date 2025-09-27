Secciones
SociedadActualidad

Video: los ganadores de "Enseñame Tucumán" fueron recibidos como héroes en Monteros

Lautaro Miguel y Javier Yanguez, alumnos de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca, se impusieron en la gran final y le dieron la gran alegría a sus compañeros, familiares y docentes.

EXTASIADOS. Los chicos de la Normal Julio A. Roca, tras el triunfo. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ EXTASIADOS. Los chicos de la Normal Julio A. Roca, tras el triunfo. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 2 Hs

El esfuerzo tuvo recompensa, y Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez lo demostraron ayer. Tras un largo viaje desde Monteros a San Miguel de Tucumán, muchas horas de estudio y pocas de descanso, los jóvenes de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca alcanzaron un logro que quedará grabado en su memoria y en la de todo su curso: ganaron el Concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA.

El calor de las luces del estudio, las manos transpiradas por los nervios y la incertidumbre hasta la última pregunta quedaron atrás. Lautaro y Francisco se convirtieron en héroes para sus compañeros y maestros, quienes los recibieron con aplausos y abrazos en la Escuela Normal de Monteros.

El momento del recibimiento quedó registrado en un video, mostrando la emoción y el orgullo de toda la comunidad educativa. En él, se ve a Lautaro y Francisco siendo ovacionados, mientras sus compañeros celebran el triunfo que los llevará, además, a representar a su escuela en Villa Carlos Paz.

Temas San Miguel de TucumánJulio Argentino Roca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
3

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
4

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Comentarios