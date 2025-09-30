¿Habrá otra edición de “Enseñame Tucumán”?

La ministra de Educación, Susana Montaldo, había destacado que todo lo que pasó relacionado al concurso “fue muy valioso, sobre todo ahora en tiempos de globalización, que cada uno conozca y valore el lugar donde ha nacido, su identidad, su sociedad, sus lazos familiares”. Sin embargo, la consulta más realizada desde el viernes fue si habría o no otra edición de “Enseñame Tucumán”. La respuesta no es definitiva, pero...
“¿Se va a repetir esto?”, fue la pregunta para la ministra. “Yo quisiera que se repita todos los años. Ojalá que sea un clásico. Además, van a ir surgiendo nuevas temáticas vinculadas a Tucumán y los chicos también van a ir trayendo sus novedades y cambiando el foco de interés. Ojalá sea un clásico. Ojalá que sea el primero de muchos. Mientras yo esté en el Ministerio los apoyaré”, se comprometió.
Montaldo advirtió la importancia de que los estudiantes cuenten con el respaldo de la comunidad educativa y de sus familias. “Creo que el acompañamiento ha sido importante y vino desde todos los lugares: desde el ministerio, desde su escuela, desde LA GACETA, porque aquí también todos los periodistas los han ido estimulando cada vez que vinieron y para ellos esa presencia adolescente ante la sociedad es un regalo. Me sorprendió verlos a ellos, cómo se posicionaron en su lugar, además ver el acompañamiento de los padres y de los docentes, eso también es muy valioso. Aquí en la Redacción vemos sentados a padres y docentes con mucho entusiasmo”.
Un formato similar, pero con nueva “bibliografía”
El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura el primer certámen de preguntas y respuestas de la provincia. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias de Tucumán. El certamen, que llevaba el nombre “Si, es verdad, lo dice LA GACETA”, se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10 y fue Carlos D´Agostino -animador del conocido “Odol Pregunta”- el conductor estrella del programa. Más de 45 años después, se reeditó el formato y una de las cosas que más valoraron los chicos de esta edición fue el material que recibieron para estudiar. Ese mismo que, según ellos, los motivó a leer y leer.
En la previa a cada instancia de “Enseñame Tucumán”, cada institución educativa recibió material pedagógico especialmente diseñado, acompañado por la orientación de los docentes, con el fin de repasar los principales contenidos y fortalecer la preparación de los equipos. Los libros sugeridos con énfasis para estudiar fueron “La cultura: artistas, instituciones, prácticas” , de Marcela Vignoli, “La población: su dinámica y los retratos resultantes” (Imago Mundi, Buenos Aires), Julia Ortiz de D’Arterio y “Historia del Municipio de San Miguel de Tucumán” (Imago Mundi, Buenos Aires), de Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde y Constanza Cattáneo.
En los apartados internos también figuran autores como Soledad Martínez Zuccardi, Gloria Zjawin, Dinorah Cardozo, entre varios otros. Los estudiantes no solo ponen en juego lo aprendido en instancias anteriores, sino que también deben demostrar sus saberes en torno a la cultura general y a la identidad tucumana. El temario abarca un amplio abanico: desde la división política, el relieve y el clima, hasta aspectos vinculados con la demografía, los pueblos originarios y el patrimonio cultural. A su vez, durante todos los programas se incluyen ejes centrales y trascendentes de la historia provincial, como la fundación de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y las resoluciones del Congreso de 1816, que marcaron un antes y un después en la vida del país.