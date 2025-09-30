¿Habrá otra edición de “Enseñame Tucumán”?

Un formato similar, pero con nueva “bibliografía”

El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura el primer certámen de preguntas y respuestas de la provincia. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias de Tucumán. El certamen, que llevaba el nombre “Si, es verdad, lo dice LA GACETA”, se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10 y fue Carlos D´Agostino -animador del conocido “Odol Pregunta”- el conductor estrella del programa. Más de 45 años después, se reeditó el formato y una de las cosas que más valoraron los chicos de esta edición fue el material que recibieron para estudiar. Ese mismo que, según ellos, los motivó a leer y leer.