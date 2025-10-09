Secciones
Política

Causa Alberdi: pidieron la suspensión de Sandra Figueroa tras el procesamiento

Radicales solicitaron que la legisladora sea apartada por 120 días hábiles. “No hay amparo para nadie”, aseguró Vargas Aignasse.

Causa Alberdi: pidieron la suspensión de Sandra Figueroa tras el procesamiento
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 34 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánAlberdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
4

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
5

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de Fred Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

Comentarios