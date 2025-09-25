Secciones
Política

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Dictan medidas de protección para el procesado.

“CHIPI” JIMÉNEZ. Se habría constatado que recibió castigo físico. “CHIPI” JIMÉNEZ. Se habría constatado que recibió castigo físico.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas AlberdiLuis CamposSandra FigueroaPenal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Lo más popular
Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán
1

Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán

Inscribite al festival Yo te la canto y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi
2

Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy
3

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”
6

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Más Noticias
Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios