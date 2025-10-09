Secciones
Educación

Ya podés inscribirte a la formación sobre innovación en el proceso laboral en Derecho

La capacitación es organizada por el Centro de Graduados de la Facultad, con inscripción online y aranceles accesibles para estudiantes.

FORMACIÓN. La Facultad de Derecho organiza un taller sobre los cambios tecnológicos y la oralidad en el proceso laboral. FORMACIÓN. La Facultad de Derecho organiza un taller sobre los cambios tecnológicos y la oralidad en el proceso laboral. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

El Centro de Graduados y Graduadas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) impulsa un nuevo espacio de formación continua con el taller “Innovaciones en el Proceso Laboral: Oralidad y Herramientas Digitales”.

La propuesta se desarrollará el viernes 17 de octubre, de 16 a 20.30, en la sede de la Facultad ubicada en la calle 25 de Mayo 456, y está destinada a profesionales del Derecho y estudiantes avanzados interesados en actualizar sus conocimientos sobre los cambios que atraviesa la justicia laboral.

El encuentro se centrará en el uso de nuevas tecnologías y en la oralidad como herramientas que agilizan los juicios, perfeccionan la práctica forense y fortalecen la transparencia. 

Un espacio para la actualización profesional

El taller será presencial y estará a cargo de especialistas que explicarán los nuevos procedimientos orales y las plataformas digitales aplicadas al ámbito jurídico.

Estas innovaciones, implementadas en distintas jurisdicciones del país, apuntan a modernizar la administración de justicia y facilitar el acceso a la información.

Aranceles e inscripción

Las inscripciones se realizan mediante el sitio web oficial de la Facultad de Derecho de la UNT. El portal también habilita el pago correspondiente a cada categoría:

- Estudiantes avanzados (80% de la carrera o 32 materias aprobadas): $ 8.000

- Egresados UNT: $ 10.000

- Egresados de otras universidades: $ 12.000

Por consultas, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Graduados al número 381-5171307.

Formación con visión digital

Con esta propuesta, el Centro reafirma su compromiso con la innovación académica y profesional, y promueve el aprendizaje de herramientas que acompañan los nuevos modelos de justicia digital.

La oralidad, la digitalización y la transparencia se presentan como pilares de un Derecho en transformación, donde la capacitación constante resulta indispensable para ejercer con eficiencia y adaptarse a los cambios del siglo XXI.

