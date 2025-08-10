Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

La dirección está a cargo de Marcela Ruiz y de Adolfo Iriarte Yanicelli, con la coordinación general de Marcela Alejandra Cardozo. Según el programa oficial, contará con especialistas nacionales e internacionales, como el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el experto en IA aplicada a la justicia, Juan Corvalán. El costo es de $ 840.000, con un 10% de descuento por pago completo. También se puede financiar: inscripción de $140.000 más 10 cuotas de $70.000 cada una.