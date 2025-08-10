Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

La inteligencia artificial (IA) ya no es sólo un tema de tecnólogos, sino que se volvió una herramienta clave para todas las áreas. Con esa premisa, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó dos diplomaturas que buscan formar a profesionales capaces de integrar estas soluciones en sus ámbitos de trabajo. Se trata de la Diplomatura Universitaria en "Inteligencia Artificial Generativa para la Práctica Jurídica" y de la Diplomatura Universitaria en "Inteligencia Artificial Generativa para la Práctica Jurídica".
LA GACETA consultó a la Secretaría de Posgrado y a la Secretaría de Gestión Institucional de la Facultad, que adelantaron los detalles de cada propuesta. Una está abierta al público en general mientras que la otra se dirige a jueces, funcionarios judiciales y abogados que quieren comprender cómo la inteligencia artificial está transformando la justicia.
Ambas combinan clases virtuales, especialistas y módulos prácticos diseñados para aplicar lo aprendido desde el primer día.
Diplomatura universitaria: inteligencia artificial para la práctica jurídica
La Diplomatura Universitaria en "Inteligencia Artificial Generativa para la Práctica Jurídica" comenzará el 5 de septiembre, durará tres meses y se dictará de manera virtual sincrónica, con una carga horaria total de 60 horas. Está pensada para estudiantes, jóvenes profesionales y cualquier persona interesada en incorporar la inteligencia artificial a su ejercicio legal.
Según precisó la Secretaría de Gestión Institucional, el programa incluye cinco módulos: fundamentos de la IA generativa y prompting esencial; herramientas para redacción, investigación y gestión jurídica; estrategias procesales y práctica avanzada; ética y regulación profesional; y transformación digital del ejercicio jurídico.
Dirigida por Marco Rossi y Horacio Baca Amenábar, la diplomatura busca un enfoque 100% práctico: desde usar IA para redactar escritos hasta simular audiencias o automatizar tareas. La inscripción ya está abierta a través del formulario oficial, con un costo total de $ 210.000 y descuentos por pago anticipado.
Diplomatura de posgrado: inteligencia artificial en la justicia
Por su parte, la Diplomatura de Posgrado en Inteligencia Artificial en la Justicia comenzará en agosto y se extenderá durante un año. Tendrá clases virtuales cada 15 días y una semana presencial intensiva en julio de 2026.
La Secretaría de Posgrado explicó que esta propuesta está especialmente dirigida a actores judiciales, jueces, mediadores y abogados, y se organiza en conjunto con la Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial (FAM). Con una carga de 140 horas académicas, el plan de estudios abarca desde fundamentos técnicos hasta transformaciones específicas en derecho constitucional, penal y privado, además de módulos sobre ética y regulación.
La dirección está a cargo de Marcela Ruiz y de Adolfo Iriarte Yanicelli, con la coordinación general de Marcela Alejandra Cardozo. Según el programa oficial, contará con especialistas nacionales e internacionales, como el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el experto en IA aplicada a la justicia, Juan Corvalán. El costo es de $ 840.000, con un 10% de descuento por pago completo. También se puede financiar: inscripción de $140.000 más 10 cuotas de $70.000 cada una.
Por qué estas propuestas importan
Ambas diplomaturas buscan preparar para un cambio que ya está en marcha. La inteligencia artificial no solo modifica tareas técnicas, sino que también redefine procesos y debates éticos en el mundo jurídico.
Para estudiantes y profesionales representan una oportunidad de adelantarse a las transformaciones del mercado laboral. Para quienes ya trabajan en el sistema judicial, significan una actualización clave para integrar tecnologías que prometen hacer más eficiente el acceso a la justicia.
Como señalan desde la Facultad, el objetivo es que los cursantes no sólo aprendan a usar herramientas de IA, sino que también comprendan sus límites, responsabilidades y potencial para mejorar el servicio de justicia y la práctica profesional.