Crece la cautela en los mercados: consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU

Por su parte, Pantheon Macroeconomics centra su análisis en la fragilidad del escenario político y económico. Desde mediados de septiembre, el índice bursátil S&P Merval ha reflejado la creciente incertidumbre, manteniéndose un 29% por debajo de su pico de enero y sin mostrar señales de recuperación firme desde la caída del 14% registrada tras la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires. Los analistas destacan que las pérdidas cercanas al 50% en dólares, sumadas a la debilidad del peso, son reflejo de la desconfianza que genera el rumbo económico.