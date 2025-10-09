Secciones
Preocupación por la salud Tomás Yankelevich: llegó al país solo y en silla de ruedas

El hijo de Gustavo Yankelevich y Cris Morena viajó por primera vez a Argentina tras la muerte de su hija Mila.

Hace 1 Hs

Tomás Yankelevich arribó a la Argentina este miércoles 8 de octubre tras el trágico fallecimiento de su hija, Mila Yankelevich, y generó preocupación al ser visto en silla de ruedas al salir del aeropuerto. Fue Ángel de Brito quien explicó el motivo de su viaje y qué le ocurrió al empresario.

“Tomás viajó solo desde Miami. Le llamó mucho la atención a la gente verlo solo, primero en el Aeropuerto de Miami en silla de ruedas, y después también en Buenos Aires en silla de ruedas. Estuvimos preguntando a algunos amigos de la familia Yankelevich qué le había pasado", comenzó el periodista.

Al aire de LAM (América), mostraron un video en el que se lo puede ver al hijo de Gustavo Yankelevich y Cris Morena en silla de ruedas en el Aeropuerto de Ezeiza. "Fue una cosa mínima de ligamentos jugando al pádel. Tiene una bota, se lesionó y está en rehabilitación”, explicó Ángel de Brito.

Acto seguido, el conductor reveló el motivo de la visita de Tomás: “Se decían muchas cosas pero vino puntualmente a ver a su papá”.

Luego, Laura Ubfal, panelista del ciclo, aportó más información: “Llamó la atención que tenía pasaje en Primera y eligió ir en Turista. Se cree que fue para pasar inadvertido. Nadie entendía, ni las azafatas entendían”.

“Muchas especulaciones, solo vino a juntarse con su padre, como además de todo lo que le pasó a la familia Yankelevich con todo este episodio tan triste”, concluyó de Brito.

