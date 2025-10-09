Preocupación por la salud Tomás Yankelevich: llegó al país solo y en silla de ruedas

Tomás Yankelevich arribó a la Argentina este miércoles 8 de octubre tras el trágico fallecimiento de su hija, Mila Yankelevich, y generó preocupación al ser visto en silla de ruedas al salir del aeropuerto. Fue Ángel de Brito quien explicó el motivo de su viaje y qué le ocurrió al empresario.
“Tomás viajó solo desde Miami. Le llamó mucho la atención a la gente verlo solo, primero en el Aeropuerto de Miami en silla de ruedas, y después también en Buenos Aires en silla de ruedas. Estuvimos preguntando a algunos amigos de la familia Yankelevich qué le había pasado", comenzó el periodista.
Tomás Yankelevich llegó a la Argentina en silla de ruedas: ¿Qué le pasó?
Al aire de LAM (América), mostraron un video en el que se lo puede ver al hijo de Gustavo Yankelevich y Cris Morena en silla de ruedas en el Aeropuerto de Ezeiza. "Fue una cosa mínima de ligamentos jugando al pádel. Tiene una bota, se lesionó y está en rehabilitación”, explicó Ángel de Brito.
Acto seguido, el conductor reveló el motivo de la visita de Tomás: “Se decían muchas cosas pero vino puntualmente a ver a su papá”.
Luego, Laura Ubfal, panelista del ciclo, aportó más información: “Llamó la atención que tenía pasaje en Primera y eligió ir en Turista. Se cree que fue para pasar inadvertido. Nadie entendía, ni las azafatas entendían”.
“Muchas especulaciones, solo vino a juntarse con su padre, como además de todo lo que le pasó a la familia Yankelevich con todo este episodio tan triste”, concluyó de Brito.