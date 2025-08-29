"¡Aquí estoy!": Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

Cris Morena volvió de Miami luego de acompañar a su hijo Tomás Yankelevich en uno de los momentos más dolorosos de la familia. Tras el fallecimiento de su nieta Mila durante un trágico accidente náutico, la reconocida productora volvió a mostrarse en el ámbito público, con una distendida y nostálgica publicación en Instagram.
A un mes de la muerte de Mila, Cris Morena apareció con un gesto breve pero lleno de emoción. La actriz había bajado el perfil de sus actividades, mientras transitaban el duelo de la pequeña de siete años y hasta el momento, ninguno de ellos se refirió públicamente a los hechos. Sin embargo, la creadora de "Chiquititas" volvió con un anuncio de nostalgia y emoción: la gira de una de las producciones más exitosas de Cris.
La creadora de "Rebelde Way", la exitosa telenovela juvenil del 2002, anunció en su Instagram la llegada de la emblemática banda de la misma cinta y que marcó a toda la generación de principios de siglo. La presentación estuvo acompañada por dos figuras que marcaron una etapa clave en este proyecto: Benjamín Rojas y Felipe Colombo.
Cris MOrena se mostró públicamente
En la antesala del capítulo en argentina de la gira mundial de "Erreway", Cris Morena se mostró junto a los protagonistas de la banda en una jornada distendida, en la que además de un anuncio sorprendente, los abrazos y las sonrisas no faltaron. "Falta muy poquito para llegar a Buenos Aires", adelantó Rojas, a lo que Colombo detalló con entusiasmo: “Estamos a punto de hacer historia. Ocho Movistar Arena".
Pronto, el último integrante anticipó la llegada de la gran productora: "Hay una persona que estamos seguros que los va a invitar mejor que nadie", mencionó y allí Cris Morena irrumpió en escena. Alegre y enérgica, sorprendió a los seguidores: “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”.
Los seguidores celebraron el regreso de Cris Morena
El video generó todo tipo de reacciones y acumuló cientos de me gust, tras una reaparición inesperada en medio de un duelo que atraviesa toda la Argentina. Cris Morena había permanecido distanciada de las redes sociales y los mensajes cargados de afecto celebraron su regreso: “Los amo, ahí estaremos”; “Qué lindo volver a verlos juntos” y “Gracias Cris por tu fuerza”, escribieron los usuarios de Instagram que destacaron la actitud de la actriz.
El tramo argentino de la gira de Erreway comenzará este 29 de agosto. tras un tour que había empezado el 28 de marzo en Santiago de Chile y que sumó más de 20 conciertos con más de 300.000 entradas vendidas en distintos países de Latinoamérica y Europa. Las primeras seis funciones en Argentina están agotadas y el evento se extenderá hasta el 24 de septiembre.