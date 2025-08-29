"¡Aquí estoy!": Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

A un mes de la muerte de Mila, Cris Morena apareció con un gesto breve pero lleno de emoción. La actriz había bajado el perfil de sus actividades, mientras transitaban el duelo de la pequeña de siete años y hasta el momento, ninguno de ellos se refirió públicamente a los hechos. Sin embargo, la creadora de "Chiquititas" volvió con un anuncio de nostalgia y emoción: la gira de una de las producciones más exitosas de Cris.