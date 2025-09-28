Cris Morena publicó un emotivo mensaje para Mila Yankelevich y Romina Yan: "Una parte de mi vida se fue con las dos"

El 28 de septiembre siempre es una fecha dolorosa para Cris Morena: se cumplen 15 años de la muerte de su hija, Romina Yan. Este año, además, la productora atraviesa otro duro golpe: la trágica partida de su nieta Mila Yankelevich, ocurrida hace dos meses en Miami.
Conmovida por ambas ausencias, Cris compartió en Instagram un mensaje acompañado de un emotivo video, en el que unió a su hija y a su nieta en un mismo recuerdo lleno de amor y espiritualidad.
Qué escribió Cris Morena para Romina y Mila
En su posteo, Cris Morena expresó:
"Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias".
La productora agregó que ambas son su “fuerza vital” y sus “guías”:
"Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Son mi fuerza vital, mi motor, mis haditas… Duele y como duele, pero también son mi superpoder, porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos y mis deseos más auténticos".
Cris cerró su mensaje con una declaración de amor eterno:
"La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor".
Cómo fue la despedida de Mila Yankelevich en Miami
Mila, de 7 años, era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Su muerte repentina conmocionó a toda la familia. Tras conocerse la noticia, Cris Morena viajó de inmediato a Estados Unidos para acompañar a su hijo y su nuera, al igual que Gustavo Yankelevich, quien se encontraba en Italia al momento de la tragedia.
La despedida de la pequeña se realizó el 31 de julio en la casa familiar en North Beach, Miami. Según informó el periodista Gustavo Méndez, fue una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos muy cercanos.
Un nuevo homenaje en un día muy especial
Con este mensaje, Cris Morena volvió a recordar a su hija Romina Yan, fallecida en 2010, y a su nieta Mila Yankelevich, unidas ahora en la memoria de toda la familia. Sus palabras, cargadas de espiritualidad y resiliencia, reflejan el modo en que la productora elige transformar el dolor en un impulso vital para seguir adelante.