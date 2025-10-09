Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Aunque los especialistas recomiendan cada vez más reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados, la oferta que hay de estos en cada góndola es enorme. A la serie de riesgos y perjuicios que pueden acarrear estos alimentos y que se conocen desde hace años, ahora se suma una nueva consecuencia negativa que puede producirse a raíz de su consumo.
Los productos ultraprocesados combinan cantidades frecuentemente pequeñas de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Se les agregan ingredientes industriales con alto contenido de grasas, azúcares y/o sal y aditivos como conservantes, colorantes y aromatizantes. En este grupo se incluyen gaseosas, aguas saborizadas, energizantes, postres lácteos, panes industriales, snacks, productos congelados y carnes procesadas como salchichas y aderezos.
Se sabe que son alimentos que no deberían formar parte de nuestra alimentación cotidiana porque su consumo sostenido puede dañar la salud, aumentar el riesgo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y muchas más.
Alimentos ultraprocesados y comportamiento violento
Los alimentos ultraprocesados aportan pocos nutrientes esenciales para cuidar la salud del organismo. Una dieta rica en ellos y baja en nutrientes influye directamente sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y produce alteraciones en la microbiota intestinal, disfunciones en la corteza prefrontal e inflamación crónica.
Según un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry, hábitos de vida poco saludables se asocian a un aumento de inflamaciones que pueden afectar la salud mental. Así, los ultraprocesados se relacionan a un aumento de la impulsividad, la hostilidad y el malestar emocional.
Un estudio realizado en 2019 a personas con sobrepeso plantea que las personas con comportamientos impulsivos estuvieron más relacionadas a dietas occidentales que a dietas saludables. Es decir, se trataba de personas que consumían una gran cantidad de ultraprocesados, llenos de grasas trans y azúcares.
Otro estudio relacionado con adolescentes demostró que ciertos hábitos alimentarios pueden afectar la estabilidad emocional y la capacidad de autorregulación. En particular, el consumo de ultraprocesados se asoció con dificultades como la ansiedad, los comportamientos disruptivos y los problemas de atención.