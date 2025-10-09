Secciones
SociedadSalud

Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Las dietas poco saludables están asociadas a una mayor inestabilidad o menor control de los comportamientos impulsivos.

Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio
Hace 5 Hs

Aunque los especialistas recomiendan cada vez más reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados, la oferta que hay de estos en cada góndola es enorme. A la serie de riesgos y perjuicios que pueden acarrear estos alimentos y que se conocen desde hace años, ahora se suma una nueva consecuencia negativa que puede producirse a raíz de su consumo.

Se acerca la primavera: esta es la alimentación ideal para mejorar nuestro bienestar

Se acerca la primavera: esta es la alimentación ideal para mejorar nuestro bienestar

Los productos ultraprocesados combinan cantidades frecuentemente pequeñas de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Se les agregan ingredientes industriales con alto contenido de grasas, azúcares y/o sal y aditivos como conservantes, colorantes y aromatizantes. En este grupo se incluyen gaseosas, aguas saborizadas, energizantes, postres lácteos, panes industriales, snacks, productos congelados y carnes procesadas como salchichas y aderezos.

 Se sabe que son alimentos que no deberían formar parte de nuestra alimentación cotidiana porque su consumo sostenido puede dañar la salud, aumentar el riesgo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y muchas más.

Alimentos ultraprocesados y comportamiento violento

Los alimentos ultraprocesados aportan pocos nutrientes esenciales para cuidar la salud del organismo. Una dieta rica en ellos y baja en nutrientes influye directamente sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y produce alteraciones en la microbiota intestinal, disfunciones en la corteza prefrontal e inflamación crónica.

Según un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry, hábitos de vida poco saludables se asocian a un aumento de inflamaciones que pueden afectar la salud mental. Así, los ultraprocesados se relacionan a un aumento de la impulsividad, la hostilidad y el malestar emocional.

Un estudio realizado en 2019 a personas con sobrepeso plantea que las personas con comportamientos impulsivos estuvieron más relacionadas a dietas occidentales que a dietas saludables. Es decir, se trataba de personas que consumían una gran cantidad de ultraprocesados, llenos de grasas trans y azúcares.

Otro estudio relacionado con adolescentes demostró que ciertos hábitos alimentarios pueden afectar la estabilidad emocional y la capacidad de autorregulación. En particular, el consumo de ultraprocesados se asoció con dificultades como la ansiedad, los comportamientos disruptivos y los problemas de atención.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
5

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
6

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Más Noticias
Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

¿Nico Vázquez y Dai Fernández enamorados?: el entorno del actor aclaró los rumores de romance

¿Nico Vázquez y Dai Fernández enamorados?: el entorno del actor aclaró los rumores de romance

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios