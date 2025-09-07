Secciones
Se acerca la primavera: esta es la alimentación ideal para mejorar nuestro bienestar

Lo ideal es incorporar una serie de alimentos propios de la estación.

Cuando pensamos en alimentación saludable, lo primero que viene a la mente son las frutas y verduras de estación. Estos alimentos frescos y naturales no solo aportan vitaminas y minerales, sino que también ayudan a la hidratación diaria, brindan fibra, otorgan saciedad y contribuyen a la prevención de enfermedades.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), se recomienda consumir al menos 5 porciones diarias entre frutas y verduras de todo tipo y color. Sin embargo, en nuestro país el consumo promedio apenas llega a 2 porciones por día.

Una forma práctica de aumentar la ingesta es incorporar medio plato de verduras en el almuerzo y medio en la cena, tanto crudas como cocidas. En cuanto a las frutas, la porción recomendada es de 3 porciones diarias, que pueden sumarse en el desayuno, la merienda o como postre.

Por qué elegir frutas y verduras de estación


En los últimos años, la compra responsable y la elección de productos de temporada ganaron protagonismo. Optar por frutas y verduras de estación tiene múltiples beneficios:

Mayor valor nutricional: al ser cosechadas en el momento adecuado, conservan al máximo sus vitaminas y minerales.

Mejor sabor y textura: presentan color, aroma y frescura más intensos.

Menor impacto ambiental: recorren menos distancias, lo que reduce el gasto energético en transporte y conservación.

Más económicos: suelen ser más accesibles al consumidor porque requieren menos logística y menos intermediarios.

Ideas para sumar frutas y verduras en la dieta

Además de consumirlas frescas, podés incorporar verduras en preparaciones como:

Tartas, buñuelos o croquetas.

Pizzas, empanadas o panes saborizados.

Budines, muffins o rellenos.

En el caso de las frutas, pueden disfrutarse en ensaladas de frutas, compotas, jugos naturales o postres caseros.

Frutas y verduras de estación en primavera 

Ananá

Banana

Frutilla

Manzana

Naranja

Verduras de temporada

Acelga

Alcaucil

Brócoli

Coliflor

Espárrago

Espinaca

Lechuga

Morrón

Radicheta

Remolacha

Repollo

Tomate

Zapallito verde

Consejos para elegir frutas y verduras frescas

Acelga y espinaca: hojas verdes intensas, suaves y firmes.
Coliflor: flores blancas, compactas, sin manchas ni olores extraños.
Remolacha: raíces uniformes, piel lisa y hojas sanas.
Brócoli: flores cerradas, color verde azulado, sin manchas.
Morrón: piel brillante, paredes gruesas, sin rajaduras.
Zapallito verde: piel brillante y firme, sin cicatrices ni manchas.

Una alimentación que suma salud y economía

Incorporar frutas y verduras de estación es una de las maneras más simples de mejorar la alimentación diaria. Además de ser más saludables y económicas, promueven una vida más equilibrada, aportan energía y ayudan a mantener el bienestar físico en todas las etapas de la vida.

