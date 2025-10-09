Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

La residencia del diputado José Luis Espert en Beccar fue allanada hoy en relación con una investigación sobre los aportes recibidos del empresario Federico "Fred" Machado. Espert, quien recientemente solicitó una licencia de su cargo en la Cámara de Diputados, está siendo investigado por presunto lavado de dinero.
La orden de allanamiento fue emitida por Lino Mirabelli, juez de San Isidro a cargo de la causa. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, centrada en las transferencias de fondos realizadas por Machado, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.
Espert solicitó que la causa por lavado de dinero sea transferida a los tribunales federales de Comodoro Py. Esta solicitud se produce en medio de una investigación separada en Comodoro Py sobre 36 vuelos que Espert realizó en aviones pertenecientes a Machado.
Si bien la investigación inicial abarcaba un posible lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de Espert en 2019, posteriormente se centró en los vuelos realizados. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa de los vuelos, solicitó la certificación de la causa en San Isidro para determinar los próximos pasos a seguir.
En la causa que se tramita en San Isidro, el fiscal Federico Domínguez imputó a Espert, y el juez Mirabelli solicitó medidas cautelares sobre los bienes y cuentas bancarias del diputado. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del juez Mirabelli para llevar a cabo estas medidas.
En la causa de los vuelos, el juez Martínez De Giorgi tomó declaración testimonial a Horacio Rodríguez, accionista de "Med Aviación S.A", una de las empresas que concesionaron aeronaves de Fred Machado. La denuncia original sobre los vuelos fue presentada en abril de 2021 por el dirigente Adrián Bastianes.