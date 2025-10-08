Secciones
Política

Leonardo Cositorto asegura haber financiado en 2021 la campaña de Diego Santilli

"No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra", lanzó.

Leonardo Cositorto, el ex líder de Generación Zoe. ARCHIVO Leonardo Cositorto, el ex líder de Generación Zoe. ARCHIVO
Hace 14 Min

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente detenido en la Unidad Penal N° 1 de San Cayetano, Corrientes, volvió a generar controversia tras declarar que en 2021 realizó un aporte de U$S32.500 a la campaña del hoy candidato a diputado nacional Diego Santilli por la Libertad Avanza (LLA).

En una entrevista con radio Splendid de Buenos Aires, Cositorto relató que el acuerdo se concretó durante un evento en Quilmes, donde también participaron dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Martiniano Molina. Según afirmó, fue este último quien le transmitió la necesidad de un apoyo económico para la campaña. “Martiniano Molina me comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico”, dijo.

Molesto por el distanciamiento posterior de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Cositorto expresó su malestar ante lo que consideraba una actitud de negación. “No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra”, lanzó. 

Además, rechazó comparaciones con otras figuras polémicas: “Yo no soy (Federico) "Fred" Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, consignó el diario "Perfil".

En defensa de su aporte financiero, sostuvo que lo motivaba su deseo de un cambio político en el país. “Los apoyé (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para (Javier) Milei también”, afirmó.

Consultado sobre cómo se comunica desde el penal, Cositorto explicó que dentro de la Unidad Penal de Corrientes los internos tienen acceso a celulares. “Todos en Corrientes podemos tener celular, lo que sí me sacaron son las cámaras para poder sacar fotos. Acá no hay teléfonos públicos”, detalló.

Temas CorrientesHoracio Rodríguez LarretaFederico PinedoDiego SantilliCristian RitondoArgentinaJavier MileiLeonardo Cositorto
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Comentarios