Leonardo Cositorto asegura haber financiado en 2021 la campaña de Diego Santilli

En una entrevista con radio Splendid de Buenos Aires, Cositorto relató que el acuerdo se concretó durante un evento en Quilmes, donde también participaron dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Martiniano Molina. Según afirmó, fue este último quien le transmitió la necesidad de un apoyo económico para la campaña. “Martiniano Molina me comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico”, dijo.