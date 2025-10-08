Leonardo Cositorto asegura haber financiado en 2021 la campaña de Diego Santilli

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente detenido en la Unidad Penal N° 1 de San Cayetano, Corrientes, volvió a generar controversia tras declarar que en 2021 realizó un aporte de U$S32.500 a la campaña del hoy candidato a diputado nacional Diego Santilli por la Libertad Avanza (LLA).
En una entrevista con radio Splendid de Buenos Aires, Cositorto relató que el acuerdo se concretó durante un evento en Quilmes, donde también participaron dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Martiniano Molina. Según afirmó, fue este último quien le transmitió la necesidad de un apoyo económico para la campaña. “Martiniano Molina me comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico”, dijo.
Molesto por el distanciamiento posterior de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Cositorto expresó su malestar ante lo que consideraba una actitud de negación. “No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra”, lanzó.
Además, rechazó comparaciones con otras figuras polémicas: “Yo no soy (Federico) "Fred" Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, consignó el diario "Perfil".
En defensa de su aporte financiero, sostuvo que lo motivaba su deseo de un cambio político en el país. “Los apoyé (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para (Javier) Milei también”, afirmó.
Consultado sobre cómo se comunica desde el penal, Cositorto explicó que dentro de la Unidad Penal de Corrientes los internos tienen acceso a celulares. “Todos en Corrientes podemos tener celular, lo que sí me sacaron son las cámaras para poder sacar fotos. Acá no hay teléfonos públicos”, detalló.