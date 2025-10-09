Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Luego de un año de regresos triunfales, donde tuvo diferentes apariciones y luego de publicar "La Lógica del Escorpión", Charly García sorprende una vez más. Ya no es cuestión de edad, todas las generaciones abarcan los amantes de la música de uno de los roqueros más importantes de Argentina. En esta oportunidad, nos trae un single junto a Sting.