Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Luego de un año de regresos triunfales, donde tuvo diferentes apariciones y luego de publicar "La Lógica del Escorpión", Charly García sorprende una vez más. Ya no es cuestión de edad, todas las generaciones abarcan los amantes de la música de uno de los roqueros más importantes de Argentina. En esta oportunidad, nos trae un single junto a Sting.
Misteriosamente, llevaron a cabo un trabajo colaborativo, desde sus respectivas ciudades, Buenos Aires y New York, para lanzar este viernes 9 de octubre "In The City". Algo curioso de la fecha elegida es que coincide con el natalicio de John Lennon, dato que los melómanos no pasaron por alto y atribuyeron a la gran mente de García.
¿Cuándo se puede escuchar la nueva canción de Charly García y Sting?
Salieron algunos adelantos, en los tráiler publicados en Instagram, donde se puede ver a los dos roqueros paseando por las calles nocturnas en soledad. En el ultimo, publicado la mañana de este jueves anuncia que a partir de las 21 horas estará disponible en todas las plataformas virtuales.
Una leve confusión tuvo lugar debido a que en el pie de la publicación, se narraba: "desde la mañana disponible en todas las disquerías". Esto dio a pensar a algunos que se trata e un álbum, sin embargo será solo un single debido a esta ocasión especial.
La amistad y colaboraciones entre Sting y Charly García
La amistad entre Charly García y Sting comenzó en 1988, durante una visita del músico británico a la Argentina. Ambos compartieron escenario en un concierto de Amnistía Internacional en el Estadio River Plate y en Mendoza. En esa ocasión, el lema de la gira era "¡Derechos humanos ya!", y juntos, con otros grandes artistas, cerraron el show con "Get Up, Stand Up" de Bob Marley.
Años más tarde, en febrero de este año, los dos se reencontraron en el backstage del concierto de Sting en el Movistar Arena. Posaron sentados para una foto, visiblemente inmersos en una conversación. Charly apareció en silla de ruedas, pero sosteniendo un vaso mientras charlaba con su amigo.