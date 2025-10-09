"No me dejaron caer": Bad Bunny sobre el público argentino y Charly García

Miles de fanáticos argentinos cuentan los días mientras esperan la llegada de Bad Bunny a Argentina para dar sus esperados recitales en el país. Mientras, el artista puertorriqueño recordó al público argentino en una entrevista con Billboard.
Desde su experiencia, hasta el nivel de emociones que removió la energía de la multitud argentina. "Todo el mundo está consciente de que la energía del público en Argentina es diferente. Y recuerdo que me quedé afónico, me quedé sin voz, hacía un viento terrible y frío... Era como que no puede ser que ellos lo estén dando todo y yo me quedé sin nada”, dijo el famoso músico.
¿Qué dijo Bad Bunny sobre el publico argentino?
Luego de explicar que se sintió frustrado por perder la voz durante el show en Argentina, continuó: “Pero aun así no me dejaron caer y yo sobreviví como casi cuarenta o treinta minutos del show sin voz, entre bebiendo té y haciendo magia para poder recuperarla. Me empecé a cubrir y ya para el final del show la recuperé, no al cien por ciento, pero pude cantar con ellos y esa experiencia fue bonita”.
De cara a su primer show el 13 de febrero de 2026, donde presentará "Debí tirar más fotos", el álbum con la icónica portada de las sillas de plástico blanco. Esa misma estrategia utilizó para anunciar su gira, filtrando fotos de las mismas sillas frente a diferentes estadios de Latinoamérica, como una gran estrategia de Marketing.
Los comentarios de Bad Bunny sobre Charly García
El artista continuó la conversación recordando su visita anterior y la profunda conexión que siente con figuras icónicas del rock argentino como Charly García y Soda Stereo. Explicó que durante la gira de Un verano sin ti, su equipo tenía por costumbre seleccionar una canción de un artista local en cada país que visitaban. En Argentina, esta tradición se manifestó al incluir un tema de Soda Stereo en una de las primeras noches y, posteriormente, una de Charly García, como una forma de "buscar, aprender más de la música de Argentina".
El cantante expresó su sorpresa y admiración al notar el gran impacto de la música de García en el público local y en la cultura argentina. Mencionó que, al enterarse de que el músico atravesaba un momento difícil en ese entonces, una persona de su equipo sugirió específicamente incluir una canción de García. La elección fue el tema "Demoliendo Hoteles", una canción que el artista confesó que le gustaba particularmente y que sirvió para destacar la relevancia del ícono del rock en el país.