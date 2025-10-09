Secciones
EspectáculosFamosos

"No me dejaron caer": Bad Bunny sobre el público argentino y Charly García

Mientras se prepara para su paso por Argentina, reveló lo que opina de la música del país en una entrevista con Billboard.

No me dejaron caer: Bad Bunny sobre el público argentino y Charly García
Hace 1 Hs

Miles de fanáticos argentinos cuentan los días mientras esperan la llegada de Bad Bunny a Argentina para dar sus esperados recitales en el país.  Mientras, el artista puertorriqueño recordó al público argentino en una entrevista con Billboard.

Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8

Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8

Desde su experiencia, hasta el nivel de emociones que removió  la energía de la multitud argentina. "Todo el mundo está consciente de que la energía del público en Argentina es diferente. Y recuerdo que me quedé afónico, me quedé sin voz, hacía un viento terrible y frío... Era como que no puede ser que ellos lo estén dando todo y yo me quedé sin nada”, dijo el famoso músico.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre el publico argentino?

Luego de explicar que se sintió frustrado por perder la voz durante el show en Argentina, continuó: “Pero aun así no me dejaron caer y yo sobreviví como casi cuarenta o treinta minutos del show sin voz, entre bebiendo té y haciendo magia para poder recuperarla. Me empecé a cubrir y ya para el final del show la recuperé, no al cien por ciento, pero pude cantar con ellos y esa experiencia fue bonita”.

De cara a su primer show el 13 de febrero de 2026, donde presentará "Debí tirar más fotos", el álbum con la icónica portada de las sillas de plástico blanco. Esa misma estrategia utilizó para anunciar su gira, filtrando fotos de las mismas sillas frente a diferentes estadios de Latinoamérica, como una gran estrategia de Marketing.

Los comentarios de Bad Bunny sobre Charly García 

El artista continuó la conversación recordando su visita anterior y la profunda conexión que siente con figuras icónicas del rock argentino como Charly García y Soda Stereo. Explicó que durante la gira de Un verano sin ti, su equipo tenía por costumbre seleccionar una canción de un artista local en cada país que visitaban. En Argentina, esta tradición se manifestó al incluir un tema de Soda Stereo en una de las primeras noches y, posteriormente, una de Charly García, como una forma de "buscar, aprender más de la música de Argentina".

El cantante expresó su sorpresa y admiración al notar el gran impacto de la música de García en el público local y en la cultura argentina. Mencionó que, al enterarse de que el músico atravesaba un momento difícil en ese entonces, una persona de su equipo sugirió específicamente incluir una canción de García. La elección fue el tema "Demoliendo Hoteles", una canción que el artista confesó que le gustaba particularmente y que sirvió para destacar la relevancia del ícono del rock en el país.

Temas Charly García
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Comentarios