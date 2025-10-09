"No me dejaron caer": Bad Bunny sobre el público argentino y Charly García

Los comentarios de Bad Bunny sobre Charly García

El artista continuó la conversación recordando su visita anterior y la profunda conexión que siente con figuras icónicas del rock argentino como Charly García y Soda Stereo. Explicó que durante la gira de Un verano sin ti, su equipo tenía por costumbre seleccionar una canción de un artista local en cada país que visitaban. En Argentina, esta tradición se manifestó al incluir un tema de Soda Stereo en una de las primeras noches y, posteriormente, una de Charly García, como una forma de "buscar, aprender más de la música de Argentina".