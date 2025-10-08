"The Guardian" criticó a Milei: "Se hace pasar por estrella de rock, mientras la economía argentina se desploma"

El periódico británico "The Guardian" publicó un artículo sobre el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde presentó su libro "La Construcción del Milagro". El artículo, titulado "Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma", analizó el evento en el medio de la actual situación económica y política de Argentina.
El medio describió la presentación como "una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política". El artículo señaló que el acto se produjo en un momento en que las políticas de austeridad afectan a los jubilados y los hospitales, y en medio de una fuerte caída del valor del peso.
"Derrotas electorales y escándalos de corrupción"
"The Guardian" sugirió que el acto reflejó los desafíos políticos que enfrenta el presidente, al citar "derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo". El artículo también mencionó acusaciones que involucran a la hermana del presidente, Karina Milei.
“Un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral, y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo”, advirtieron en el texto.
El artículo de "The Guardian" citó a varios analistas que expresaron su preocupación por la sostenibilidad del modelo económico libertario. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, sugirió que el evento fue un intento de "revitalizar un mito agotado". La politóloga Paola Zuban, codirectora de Zuban Córdoba, describió a Milei como "un presidente en decadencia económica, política y social".