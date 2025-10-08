Secciones
EconomíaNoticias económicas

"The Guardian" criticó a Milei: "Se hace pasar por estrella de rock, mientras la economía argentina se desploma"

El artículo citó a varios analistas que expresaron su preocupación por la sostenibilidad del modelo económico libertario.

Javier Milei, en el Movistar Arena. Javier Milei, en el Movistar Arena.
Hace 2 Hs

El periódico británico "The Guardian" publicó un artículo sobre el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde presentó su libro "La Construcción del Milagro". El artículo, titulado "Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma", analizó el evento en el medio de la actual situación económica y política de Argentina.

El medio describió la presentación como "una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política". El artículo señaló que el acto se produjo en un momento en que las políticas de austeridad afectan a los jubilados y los hospitales, y en medio de una fuerte caída del valor del peso.

"Derrotas electorales y escándalos de corrupción"

"The Guardian" sugirió que el acto reflejó los desafíos políticos que enfrenta el presidente, al citar "derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo". El artículo también mencionó acusaciones que involucran a la hermana del presidente, Karina Milei.

“Un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral, y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo”, advirtieron en el texto.

El artículo de "The Guardian" citó a varios analistas que expresaron su preocupación por la sostenibilidad del modelo económico libertario. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, sugirió que el evento fue un intento de "revitalizar un mito agotado". La politóloga Paola Zuban, codirectora de Zuban Córdoba, describió a Milei como "un presidente en decadencia económica, política y social".

Temas Elecciones 2025 El DólarBuenos AiresInglaterraCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei reversionó “Demoliendo hoteles” de Charly García en la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena

Javier Milei reversionó “Demoliendo hoteles” de Charly García en la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena

De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
2

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
3

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Mirando más allá del 26
4

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
5

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
6

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios