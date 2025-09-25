Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Tener mascota en Andalucía no solo será una cuestión de afecto, sino también de ahorro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado una medida inédita en España: las familias andaluzas podrán desgravar en la declaración de la renta parte de los gastos veterinarios de sus animales de compañía.
La iniciativa convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en reconocer fiscalmente el cuidado de las mascotas, abriendo un nuevo debate sobre su importancia en la vida social y económica.
¿Qué gastos podrán deducirse?
La deducción incluirá consultas, vacunas, operaciones y tratamientos médicos, siempre con facturas en regla. Quedarán fuera los servicios no sanitarios, como peluquería, alimentación o accesorios.
Las familias que adopten en refugios o protectoras podrán beneficiarse de la medida durante varios años consecutivos. En el caso de animales de asistencia, como perros guía o de terapia, la ayuda se mantendrá durante toda la vida útil del animal.
¿Quiénes podrán acceder a la rebaja fiscal?
La Junta de Andalucía ha establecido varios requisitos:
- Nuevos dueños: tanto quienes compren como quienes adopten una mascota.
- Adopciones en protectoras: acceso a la deducción por más años seguidos.
- Animales de asistencia: beneficio fiscal vigente mientras viva el animal.
- Facturas veterinarias en regla: requisito imprescindible para acreditar los gastos.
Cómo aplicarla en la declaración
La medida estará disponible en el próximo ejercicio presupuestario. Eso significa que los contribuyentes podrán aplicarla ya en la declaración de la renta correspondiente a 2025. Para ello deberán:
- Guardar todas las facturas veterinarias.
- Acreditar, si corresponde, que el animal fue adoptado en un refugio.
- Incluir los gastos en el apartado de deducciones autonómicas.
- Impacto previsto y debate político
La Junta calcula que miles de familias se beneficiarán de esta rebaja, con un impacto económico de varios millones de euros, considerado asumible en comparación con otras medidas fiscales.
Aunque ha despertado entusiasmo entre muchos propietarios, desde la oposición se critica que pueda favorecer más a determinados colectivos y restar recursos a otras prioridades sociales.
Un paso que puede marcar tendencia
Con esta medida, Andalucía se convierte en pionera en España. Si la experiencia resulta positiva, no sería extraño que otras comunidades imiten la iniciativa en los próximos años.
En un contexto en el que los animales de compañía ya forman parte del día a día de millones de familias, su cuidado empieza a tener también un reflejo en las políticas fiscales.