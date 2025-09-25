Secciones
España

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

El objetivo es aliviar a los hogares, fomentar la adopción y reconocer el papel de los animales en la sociedad.

. .
Hace 3 Hs

Tener mascota en Andalucía no solo será una cuestión de afecto, sino también de ahorro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado una medida inédita en España: las familias andaluzas podrán desgravar en la declaración de la renta parte de los gastos veterinarios de sus animales de compañía.

La iniciativa convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en reconocer fiscalmente el cuidado de las mascotas, abriendo un nuevo debate sobre su importancia en la vida social y económica.

¿Qué gastos podrán deducirse?

La deducción incluirá consultas, vacunas, operaciones y tratamientos médicos, siempre con facturas en regla. Quedarán fuera los servicios no sanitarios, como peluquería, alimentación o accesorios.

Las familias que adopten en refugios o protectoras podrán beneficiarse de la medida durante varios años consecutivos. En el caso de animales de asistencia, como perros guía o de terapia, la ayuda se mantendrá durante toda la vida útil del animal.

¿Quiénes podrán acceder a la rebaja fiscal?

La Junta de Andalucía ha establecido varios requisitos:

- Nuevos dueños: tanto quienes compren como quienes adopten una mascota.

- Adopciones en protectoras: acceso a la deducción por más años seguidos.

- Animales de asistencia: beneficio fiscal vigente mientras viva el animal.

- Facturas veterinarias en regla: requisito imprescindible para acreditar los gastos.

Cómo aplicarla en la declaración

La medida estará disponible en el próximo ejercicio presupuestario. Eso significa que los contribuyentes podrán aplicarla ya en la declaración de la renta correspondiente a 2025. Para ello deberán:

- Guardar todas las facturas veterinarias.

- Acreditar, si corresponde, que el animal fue adoptado en un refugio.

- Incluir los gastos en el apartado de deducciones autonómicas.

- Impacto previsto y debate político

La Junta calcula que miles de familias se beneficiarán de esta rebaja, con un impacto económico de varios millones de euros, considerado asumible en comparación con otras medidas fiscales.

Aunque ha despertado entusiasmo entre muchos propietarios, desde la oposición se critica que pueda favorecer más a determinados colectivos y restar recursos a otras prioridades sociales.

Un paso que puede marcar tendencia

Con esta medida, Andalucía se convierte en pionera en España. Si la experiencia resulta positiva, no sería extraño que otras comunidades imiten la iniciativa en los próximos años.

En un contexto en el que los animales de compañía ya forman parte del día a día de millones de familias, su cuidado empieza a tener también un reflejo en las políticas fiscales.

Temas EspañaAndalucía
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos
1

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con
2

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria
3

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela
4

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla
5

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas
6

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Más Noticias
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Comentarios