Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes

El inseparable amigo de cuatro patas del británico falleció este domingo por la noche tras una neumonía que lo mantenía hospitalizado.

CONMOVEDOR ADIÓS. Hamilton compartió imágenes con Roscoe, el bulldog que se volvió ícono en el paddock y murió tras varios días internado. CONMOVEDOR ADIÓS. Hamilton compartió imágenes con Roscoe, el bulldog que se volvió ícono en el paddock y murió tras varios días internado.
Hace 2 Hs

El mundo de la Fórmula 1 se conmovió este lunes al conocerse la muerte de Roscoe, el famoso perro de Lewis Hamilton. El piloto británico, actual corredor de Ferrari y siete veces campeón mundial, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y describió la despedida como “la decisión más difícil” de su vida.

Roscoe, un bulldog francés de 12 años y medio, estaba internado desde el viernes pasado con neumonía y había sido conectado a un respirador artificial. Según relató Hamilton, tras cuatro días con soporte vital y “luchando con todas sus fuerzas”, el animal falleció el domingo por la noche en sus brazos, pese a los esfuerzos de los veterinarios.

En un emotivo mensaje acompañado de fotos con su mascota, Hamilton expresó: “Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque fue muy difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

El británico recordó también a Coco, hermano de Roscoe, y se solidarizó con quienes han atravesado la pérdida de una mascota. “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por esto”, escribió.

Roscoe se había convertido en una celebridad del paddock. Acompañó a Hamilton en la mayoría de sus Grandes Premios, tanto en su etapa en Mercedes como en Ferrari, y tenía su propia cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores. Su última aparición pública fue en Silverstone, en julio.

Tras el anuncio, la Fórmula 1 y miles de fanáticos hicieron llegar su apoyo. “Descansa en paz, Roscoe Hamilton, una verdadera estrella. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”, publicó la cuenta oficial de la categoría.

