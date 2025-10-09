Cómo funcionarán servicios, comercios y colectivos este feriado en Tucumán

El Gobierno nacional decidió hacer un traslado y pasar el feriado por el Día de la Diversidad Cultural, que se celebra habitualmente el 12 de octubre de cada año, al viernes 10 de octubre, para que los trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo libre. Pero el cambio de feriado trae aparejada una modificación en el desarrollo de las actividades.