Cómo funcionarán servicios, comercios y colectivos este feriado en Tucumán

La mayoría de las actividades sufrirán una interrupción o una modificacición en el ritmo habitual este viernes, pero se espera que retomen la normalidad el sábado.

Hace 2 Hs

El Gobierno nacional decidió hacer un traslado y pasar el feriado por el Día de la Diversidad Cultural, que se celebra habitualmente el 12 de octubre de cada año, al viernes 10 de octubre, para que los trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo libre. Pero el cambio de feriado trae aparejada una modificación en el desarrollo de las actividades.

Comerciantes, trabajadores del transporte público y de los servicios municipales y de administración pública ya informaron cómo trabajarán este viernes 10. Esta guía sirve de referencia a los tucumanos para planificar sus actividades. Por lo pronto, las escuelas, colegios y universidades no tendrán clases por lo que los estudiantes no deberán asistir.

Cómo funcionará el comercio el feriado del 10 de octubre

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó cuál será el ritmo de la actividad este viernes. “Esta información surge del trabajo en conjunto con nuestros asociados”, publicaron en un comunicado oficial desde el organismo.

Durante el feriado, los locales comerciales brindarán atención normal, es decir que supermercados, shoppings y demás tiendas estarán abiertos de 9 a 13 y de 17 a 21. El pago de horas extras, de corresponder, será abonado según la ley N° 20.744.

Feriado del 10 de octubre: funcionamiento de colectivos

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) Jorge Berretta, estuvo en contacto con LA GACETA e informó cuál será el funcionamiento del transporte público durante la jornada del feriado nacional del 10 de octubre.

“Mañana (por el viernes) se circula como día domingo y con la frecuencia de día domingo porque es feriado nacional”, informó el vicepresidente de Aetat. Quienes deban trasladarse en colectivos deberán tener en cuenta la frecuencia anunciada para evitar demoras.

Así funcionarán los servicios municipales este feriado

- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

- Recolección de Residuos: No habrá servicio de recolección de residuos el viernes 10 de octubre. El sábado será normal.

- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.

- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): abrirá de 9 a 15.30.

- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.

- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

