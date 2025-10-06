Secciones
Cuándo cae Semana Santa 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados

Una de las celebraciones más importantes para la Iglesia Católica y también un período clave para quienes planifican viajes o escapadas.

Calendario oficial: cuándo cae semana Santa en 2026 Calendario oficial: cuándo cae semana Santa en 2026
Hace 1 Hs

Ya están confirmadas las fechas de Semana Santa 2026, una de las celebraciones más importantes para la Iglesia Católica y también un período clave para quienes planifican viajes o escapadas, ya que suele coincidir con un fin de semana largo en la Argentina.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La fecha de esta festividad cambia cada año, ya que se determina según el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur). Por eso puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas principales son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril (día no laborable en Argentina y feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)

Sábado Santo o Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Pascua o de Resurrección: 5 de abril

¿Es fin de semana largo en Argentina?

Sí. En 2026, la Semana Santa coincidirá con un fin de semana extra largo de cuatro días: del jueves 2 al domingo 5 de abril.

El Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador decide si se trabaja o no.

Ese mismo día, además, se conmemora el 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado nacional.

El Viernes Santo (3 de abril) es feriado en todo el país.

De esta manera, en 2026 se asegurará un período de descanso prolongado que muchos argentinos aprovecharán para viajar o reunirse en familia, aunque todavía resta la confirmación oficial del calendario de feriados por parte del Gobierno nacional.

¿Qué es Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y constituye una de las fechas centrales del calendario litúrgico católico.

Cada día tiene un significado particular:

Domingo de Ramos: recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén.

Lunes Santo: conmemora la autoridad de Cristo sobre la creación.

Martes Santo: conocido como el “día de la controversia”, anticipa el Triduo Pascual.

Miércoles Santo: se recuerda la traición de Judas.

Jueves Santo: se celebra la Última Cena y la institución de la Eucaristía.

Viernes Santo: se rememora la Pasión y Muerte en la cruz.

Sábado Santo: día de recogimiento, en espera de la Resurrección.

Domingo de Pascua: celebra la Resurrección de Jesús, la fiesta más importante para los cristianos.

