¿Nico Vázquez y Dai Fernández enamorados?: el entorno del actor aclaró los rumores de romance

Luego de que trascendiera la versión de que los actores tienen un affaire, los allegados al productor aclararon los rumores.

Hace 1 Hs

Los rumores sobre la vida amorosa de Nicolás Vázquez no cesan desde su ruptura con Gimena Accardi, y este miércoles volvió a estar en el centro de la escena. En Intrusos (América), la periodista Paula Varela aseguró: “En estos días se viene el blanqueo, la confirmación del romance. Nico y Dai Fernández están superenamorados”.

“Él está muy enamorado, toda su gente íntima lo sabe. Ella ya lo habló con personas de su entorno y la información también me llega por quienes trabajan con ellos”, añadió la panelista. Sin embargo, más tarde, fuentes cercanas al actor y productor negaron rotundamente los dichos. “No hay nada que blanquear. Son superamigos y los dos están solos. Gime también está sola y me encantaría que se enamore”, aclararon.

Quién es Dai Fernández, la actriz que protagoniza “Rocky” junto a Nico Vázquez

A los 37 años, Daiana “Dai” Fernández atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de asumir el desafío de reemplazar a Julieta Nair Calvo en Tootsie, fue convocada por Nico Vázquez para protagonizar la adaptación teatral de Rocky, donde interpreta Adrián, la pareja del boxeador.

Con una sólida formación en teatro musical, la actriz es mucho más que una cara nueva: es una artista completa. Baila, canta y actúa con una naturalidad que impacta.

Su paso por producciones como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan dejó en claro que no solo tiene presencia escénica, sino también una sensibilidad particular para conectar con el público. Además, participó en programas infantiles como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, expandiendo su perfil a diferentes audiencias.

Feliz por su presente, aseguró que la adaptación del clásico de Sylvester Stallone le sirvió para animarse a dar una pelea interna y correr sus propios límites.

“Soy de perfil bajo. De hecho, cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque yo no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’. Yo venía haciendo mi caminito. Y hoy creo que todo sirvió: lo bueno y lo malo, las veces que no quedé y me empujaron a avanzar. Por suerte hubo muchos sí”, dijo con total sinceridad.

