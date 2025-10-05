Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8

El Chavo del 8, uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, dio el salto a la televisión estadounidense de la mano de Saturday Night Live. La serie de comedia, creada y protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito", fue "adaptada" para el público de Estados Unidos.
La producción original narra las vivencias de un grupo de vecinos que comparten una misma vecindad, con El Chavo como protagonista principal. Este niño huérfano continuamente se mete en problemas, con la serie retratando distintas clases sociales a través de sus personajes y el entorno. Para llevar esta dinámica humorística a la Gran Manzana, el programa estadounidense reclutó al anfitrión del episodio, el cantante Bad Bunny, para darle vida a un personaje icónico.
El gran sketch de SNL con Bad Bunny
El sketch en SNL recreó la dinámica original de la serie con su elenco habitual de comediantes y el artista invitado. Bad Bunny, la figura principal de la noche, interpretó al personaje de Quico, quien fue encarnado originalmente por el actor Carlos Villagrán. El Chavo fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, demostrando talento para la caracterización.
El artista puertorriqueño replicó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del niño vestido de marinero. Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina, papel que en la versión original desempeñó María Antonieta de las Nieves. Estos tres forman parte del elenco "infantil", aunque, como en la serie original de Roberto Gómez Bolaños, son interpretados por adultos.
Momentos clave: cachetadas y frases inolvidables
El guion del segmento recreó situaciones icónicas de la serie, incluyendo los pleitos y las confusiones habituales entre los habitantes del vecindario. Bad Bunny, como Quico, respondió con notable ironía a Don Ramón diciéndole: “Ah, por fin estás trabajando”. Cuando Doña Florinda aparece para preguntar sobre lo ocurrido, todos señalan a Don Ramón, y ella procede a propinarle una cachetada sin dudarlo.
El segmento mantuvo fidelidad al estilo original, incluyendo risas grabadas del público y efectos sonoros característicos, como el "timbre" que suena después del golpe. En un momento de complicidad, La Chilindrina expresa tener hambre. Quico pregunta si aún conserva el apetito, y al responder ella afirmativamente, él le dice en español: "Entonces, tóma torta". Finalmente, el sketch contó con una breve aparición del actor Jon Hamm, interpretando al Profesor Jirafales, quien ingresa preguntando qué está sucediendo.