Secciones
Espectáculos

Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8

La serie de comedia, creada y protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito", fue "adaptada" para el público de Estados Unidos.

Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8
Hace 1 Hs

El Chavo del 8, uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, dio el salto a la televisión estadounidense de la mano de Saturday Night Live. La serie de comedia, creada y protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito", fue "adaptada" para el público de Estados Unidos. 

Sus cuentos sobre la familia, su abuelo grabador y el Instituto Superior de Artes de Tucumán

Sus cuentos sobre la familia, su abuelo grabador y el Instituto Superior de Artes de Tucumán

La producción original narra las vivencias de un grupo de vecinos que comparten una misma vecindad, con El Chavo como protagonista principal. Este niño huérfano continuamente se mete en problemas, con la serie retratando distintas clases sociales a través de sus personajes y el entorno. Para llevar esta dinámica humorística a la Gran Manzana, el programa estadounidense reclutó al anfitrión del episodio, el cantante Bad Bunny, para darle vida a un personaje icónico.

El gran sketch de SNL con Bad Bunny

El sketch en SNL recreó la dinámica original de la serie con su elenco habitual de comediantes y el artista invitado. Bad Bunny, la figura principal de la noche, interpretó al personaje de Quico, quien fue encarnado originalmente por el actor Carlos Villagrán. El Chavo fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, demostrando talento para la caracterización.

El artista puertorriqueño replicó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del niño vestido de marinero. Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina, papel que en la versión original desempeñó María Antonieta de las Nieves. Estos tres forman parte del elenco "infantil", aunque, como en la serie original de Roberto Gómez Bolaños, son interpretados por adultos.

Momentos clave: cachetadas y frases inolvidables

El guion del segmento recreó situaciones icónicas de la serie, incluyendo los pleitos y las confusiones habituales entre los habitantes del vecindario. Bad Bunny, como Quico, respondió con notable ironía a Don Ramón diciéndole: “Ah, por fin estás trabajando”. Cuando Doña Florinda aparece para preguntar sobre lo ocurrido, todos señalan a Don Ramón, y ella procede a propinarle una cachetada sin dudarlo.

El segmento mantuvo fidelidad al estilo original, incluyendo risas grabadas del público y efectos sonoros característicos, como el "timbre" que suena después del golpe. En un momento de complicidad, La Chilindrina expresa tener hambre. Quico pregunta si aún conserva el apetito, y al responder ella afirmativamente, él le dice en español: "Entonces, tóma torta". Finalmente, el sketch contó con una breve aparición del actor Jon Hamm, interpretando al Profesor Jirafales, quien ingresa preguntando qué está sucediendo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mi gordito, mi gordito: el cariñoso reencuentro de La Chilindrina y El Señor Barriga tras una hospitalización de emergencia

"Mi gordito, mi gordito": el cariñoso reencuentro de La Chilindrina y El Señor Barriga tras una hospitalización de emergencia

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

El avance de los “barones del azúcar”
3

El avance de los “barones del azúcar”

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
4

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
6

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Más Noticias
Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios