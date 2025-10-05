Bad Bunny interpretó a Quico en una divertida parodia de El Chavo del 8

La producción original narra las vivencias de un grupo de vecinos que comparten una misma vecindad, con El Chavo como protagonista principal. Este niño huérfano continuamente se mete en problemas, con la serie retratando distintas clases sociales a través de sus personajes y el entorno. Para llevar esta dinámica humorística a la Gran Manzana, el programa estadounidense reclutó al anfitrión del episodio, el cantante Bad Bunny, para darle vida a un personaje icónico.