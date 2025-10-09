Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Los pasajeros que planean volar este fin de semana largo podrían verse afectados por demoras o cancelaciones debido a una medida de fuerza anunciada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El gremio realizará asambleas hoy en Aeroparque, como parte de una serie de acciones en reclamo por un conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas.
APLA criticó la demora en las negociaciones paritarias y denunció incumplimientos del convenio colectivo, así como un proceso de desregulación del sector. "Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", expresó la asociación en un comunicado.
Las asambleas, programadas para hoy de 16 a 20, podrían generar demoras y posibles cancelaciones de vuelos. APLA responsabilizó a la empresa por cualquier inconveniente que surja en la operación.
Tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas
Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, aseguraron que la medida de APLA busca presionar en la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias del sector. Este conflicto se sumó a las tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas. Meses atrás, se evitaron paros gracias a conciliaciones obligatorias, en medio del desacuerdo del gremio con el Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales del personal aeronáutico.
APLA denunció un deterioro en las condiciones laborales, problemas de seguridad operacional y una "extranjerización y apertura indiscriminada del mercado". Según el gremio, la llegada de pilotos extranjeros redujo las oportunidades laborales para los profesionales argentinos y generó una disparidad salarial.
De manera similar, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó recientemente asambleas en aeropuertos de todo el país en reclamo por mejoras salariales y regularización de contratos para el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ATE advierte que la situación actual compromete la seguridad operativa de los vuelos.