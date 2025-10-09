Secciones
Política

Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

El gremio criticó la demora en las negociaciones paritarias y denunció incumplimientos del convenio colectivo, así como un proceso de desregulación del sector.

Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 2 Hs

Los pasajeros que planean volar este fin de semana largo podrían verse afectados por demoras o cancelaciones debido a una medida de fuerza anunciada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El gremio realizará asambleas hoy en Aeroparque, como parte de una serie de acciones en reclamo por un conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas.

APLA criticó la demora en las negociaciones paritarias y denunció incumplimientos del convenio colectivo, así como un proceso de desregulación del sector. "Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", expresó la asociación en un comunicado.

Las asambleas, programadas para hoy de 16 a 20, podrían generar demoras y posibles cancelaciones de vuelos. APLA responsabilizó a la empresa por cualquier inconveniente que surja en la operación.

Tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, aseguraron que la medida de APLA busca presionar en la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias del sector. Este conflicto se sumó a las tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas. Meses atrás, se evitaron paros gracias a conciliaciones obligatorias, en medio del desacuerdo del gremio con el Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales del personal aeronáutico.

APLA denunció un deterioro en las condiciones laborales, problemas de seguridad operacional y una "extranjerización y apertura indiscriminada del mercado". Según el gremio, la llegada de pilotos extranjeros redujo las oportunidades laborales para los profesionales argentinos y generó una disparidad salarial.

De manera similar, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó recientemente asambleas en aeropuertos de todo el país en reclamo por mejoras salariales y regularización de contratos para el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ATE advierte que la situación actual compromete la seguridad operativa de los vuelos.

Temas Aerolíneas ArgentinasAeropuerto Internacional Benjamín MatienzoBuenos AiresAeropuertos Argentina 2000Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El largo partido del fútbol femenino

El largo partido del fútbol femenino

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Comentarios