Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, aseguraron que la medida de APLA busca presionar en la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias del sector. Este conflicto se sumó a las tensiones previas entre APLA y Aerolíneas Argentinas. Meses atrás, se evitaron paros gracias a conciliaciones obligatorias, en medio del desacuerdo del gremio con el Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales del personal aeronáutico.