¿Quién es Eugenia Rodríguez?: la tucumana que llegó a la final de La Voz Argentina

La joven artista, de 27 años, demostró su potencia vocal y su carisma en el escenario, logrando conquistar al jurado durante cada etapa del prestigioso certamen.

Hace 1 Hs

Eugenia Rodríguez, oriunda de Tucumán, se transformó en una de las concursantes más queridas por el público de La Voz Argentina (Telefe). La joven artista, de 27 años, demostró su potencia vocal y su carisma en el escenario, logrando conquistar al jurado durante cada etapa del prestigioso certamen. Finalmente, la cantante alcanzó la final representando al Team Miranda!, codeándose con las mejores voces de la competencia.

Eugenia Rodríguez representará a Tucumán en la final de La Voz Argentina 2025

Eugenia Rodríguez representará a Tucumán en la final de La Voz Argentina 2025

Su camino comenzó en las audiciones a ciegas, donde cautivó con su interpretación de "Gloria", canción popularizada por Laura Branigan. Esa presentación consiguió voltear las sillas de Miranda! y de Soledad Pastorutti, pero Eugenia seleccionó unirse al equipo del icónico dúo musical. Desde aquel momento, su trayecto estuvo marcado por desafíos musicales impresionantes y un crecimiento constante en cada fase.

Eugenia demostró en cada prueba su talento y sorprendió por su rango vocal

En la etapa de Knockout, la tucumana entregó una cátedra de baladas al interpretar "Never enough", canción de Loren Allred para la película The Greatest Showman. Aquel tema es famoso por su dificultad, pues en el filme lo canta una vocalista de ópera. Pese a ello, Eugenia emocionó a todos los presentes con su increíble voz, manteniendo la nota final durante diez segundos y recibiendo una ovación masiva.

Más adelante, en el Round 1, interpretó el conocido éxito de Céline Dion, "It's all coming back to me now". Esta actuación permitió mostrar extensiones vocales, demostrando la fortaleza de su timbre. Su presentación desató la euforia de Ale Sergi, Juliana Gattas y del público, culminando con la elección directa por parte de Miranda!.

Los momentos memorables de Eugenia hacia la final de La Voz

Un momento decisivo ocurrió en el Round 3, después de perder una batalla musical contra Sofía Verna. Eugenia fue enviada a los sencillos de revancha, donde demostró al jurado su intención de permanecer en la competencia. Trajo a La Voz la atmósfera de Broadway, cantando "And I am telling you I'm not going", del musical Dreamgirls. Lali Espósito felicitó a la joven, asegurando que estuvo a la altura de voces como la de Jennifer Hudson.

La artista demostró su versatilidad en el Round 4 con una increíble versión de "Ayer" de Luis Miguel, regresando al español. Luego, en los Cuartos de Final, la cantante volvió a los temas de Broadway al ejecutar "El sueño imposible". Tras esa emotiva interpretación, que incluyó la canción "The edge of glory" de Lady Gaga en la semifinal, la tucumana venció a Emiliano Villagra y aseguró su lugar entre los finalistas del certamen.

