¿Quién es Eugenia Rodríguez?: la tucumana que llegó a la final de La Voz Argentina

Los momentos memorables de Eugenia hacia la final de La Voz

Un momento decisivo ocurrió en el Round 3, después de perder una batalla musical contra Sofía Verna. Eugenia fue enviada a los sencillos de revancha, donde demostró al jurado su intención de permanecer en la competencia. Trajo a La Voz la atmósfera de Broadway, cantando "And I am telling you I'm not going", del musical Dreamgirls. Lali Espósito felicitó a la joven, asegurando que estuvo a la altura de voces como la de Jennifer Hudson.