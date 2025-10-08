Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

En esta nueva edición del certamen televisivo, el talento tucumano volvió a decir presente en uno de los escenarios más vistos del país. Tres artistas de la provincia lograron conquistar al jurado y al público de La Voz Argentina y ahora se preparan para disputar la gran semifinal. Con estilos distintos pero una misma pasión por la música, los representantes del “Jardín de la República” supieron emocionar y ganarse un lugar entre los mejores de esta edición.