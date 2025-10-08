Secciones
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Con estilos y personalidades distintas, los jóvenes artistas tucumanos lograron destacarse entre cientos de participantes y se ganaron un lugar en la semifinal del certamen más visto del país.

Hay tres tucumanos en la semifinal de La Vos Argentina
Hace 1 Hs

La Voz Argentina 2025, el exitoso reality musical de Telefe, está a un paso de su gran final. Con conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, el programa entra en su etapa decisiva: la Ssemifinal, que se transmitirá este miércoles 8 de octubre a las 21:45.

En esta nueva edición del certamen televisivo, el talento tucumano volvió a decir presente en uno de los escenarios más vistos del país. Tres artistas de la provincia lograron conquistar al jurado y al público de La Voz Argentina y ahora se preparan para disputar la gran semifinal. Con estilos distintos pero una misma pasión por la música, los representantes del “Jardín de la República” supieron emocionar y ganarse un lugar entre los mejores de esta edición.

Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

El sistema de definición será por puntaje: tras cada actuación, los coaches evaluarán a los participantes, y el de menor puntaje en cada equipo quedará eliminado. Los cuatro mejores accederán a la gran final, donde no solo competirán por el título, sino también por premios significativos. El ganador recibirá 70 millones de pesos y un contrato con Universal, mientras que el segundo, tercero y cuarto obtendrán 30 millones, 15 millones y 5 millones respectivamente.

¿Quiénes son los tucumanos que pasaron a la semifinal de La Voz Argentina 20525?

Este martes el escenario de La Voz (Telefe) volvió a vibrar con fuerza en una noche cargada de talento y emociones. Los equipos liderados por Miranda! y Soledad Pastorutti se presentaron en los cuartos de final y cuatro participantes tuvieron que despedirse del reality de música.

Los tres tucumanos que integran el team Miranda! (Pablo Cuello, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra) y el neuquino Joaquín Martínez abrieron la gala con propuestas muy distintas entre sí: Cuello cantó el clásico argentino “Mi vieja”, Eugenia se animó con “The Impossible Dream”; Martínez interpretó “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta; y Emiliano Villagra presentó “Universo paralelo”.

Tras las devoluciones del jurado, Nico Occhiato anunció que Joaquín y Pablo quedaban afuera de competencia, mientras Eugenia y Emiliano avanzaban a la semifinal. 

Luego fue el turno del equipo de Soledad, que tenía a la tucumana Violeta Lemos entre sus integrantes y que apostó por una noche de fuerte raíz folclórica, que caracteriza a la capitana del team.

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola compartieron una sentida versión de “Zamba del carnaval”; Milagros Gerez Amud deslumbró con su interpretación de la milonga “Baldosa floja”; Violeta Lemo encendió el escenario con “Así no te amará jamás”; y Luis González interpretó “Volverás”, una balada romántica que tocó fibras sensibles.

Finalmente, el veredicto dejó como semifinalistas del team Soledad a Milagros y Violeta, quienes se suman a los talentos ya clasificados de la noche anterior. En tanto, Agustín, Mauricio y Luis fueron los participantes eliminados de ese equipo.

