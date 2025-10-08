Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Eugenia Rodríguez representará a Tucumán en la final de La Voz Argentina 2025

Con talento, carisma y una voz que conquistó al jurado, la tucumana Eugenia Rodríguez alcanzó la final de La Voz Argentina 2025. Ahora, sueña con quedarse con el título mayor del certamen televisivo.

La Voz Argentina 2025: la tucumana Eugenia Rodríguez clasificó a la gran final La Voz Argentina 2025: la tucumana Eugenia Rodríguez clasificó a la gran final
Hace 8 Min

La tucumana Eugenia Rodríguez se ganó un lugar en la gran final de La Voz Argentina 2025 tras una impactante presentación en la que interpretó “The edge of glory”, de Lady Gaga. Integrante del team Miranda!, la joven artista deslumbró al público y al jurado con su potencia vocal y su carisma sobre el escenario, convirtiéndose en una de las favoritas del certamen que busca descubrir a la mejor voz del país. Violeta Lemos y Emiliano Villagra quedaron afuera

"Sentimos que sos una fiel representante de nuestro equipo. Nos haces muy felices y gracias por elegirnos", le dijo Ale Sergi a Eugenia tras su presentación. "Nos hiciste reír y disfrutar. Sos genial, agregó La Sole antes de dar a conocer el veredicto del jurado.

Por su parte, Violeta Lemos cantó "The power of love" y Emiliano Villagra deleito al los coaches y a la audiencia con una poderosa versión de "El Arriero". A pesar de los elogios del jurado, ambos no pasaron la final aunque esta experiencia será el inicio de un camino artístico que promete un indiscutido éxito.

¿Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2025?

Junto a Eugenia también están en la final Milagros Gérez Amud (Team Soledad), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez. Los cuatro competirán por el gran premio de La Voz Argentina que 70 millones de pesos, el contrato para grabar su primer disco y un auto. La gran final será el próximo lunes.

Temas Soledad PastoruttiLali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es “Birdman” en la serie de Ed Gein?: la verdad sobre las cartas perturbadoras de Richard Speck

¿Quién es “Birdman” en la serie de Ed Gein?: la verdad sobre las cartas perturbadoras de Richard Speck

Lo nuevo en Netflix: es argentina, tiene tres capítulos y te volará la cabeza

Lo nuevo en Netflix: es argentina, tiene tres capítulos y te volará la cabeza

Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

La historia de Ed Gein llegó a Netflix: el asesino que traumatizó a un pueblo con objetos humanos y profanaciones de tumbas

La historia de Ed Gein llegó a Netflix: el asesino que traumatizó a un pueblo con objetos humanos y profanaciones de tumbas

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Kristalina Georgieva advirtió que tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI
6

Kristalina Georgieva advirtió que "tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI"

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios