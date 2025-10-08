Eugenia Rodríguez representará a Tucumán en la final de La Voz Argentina 2025

La tucumana Eugenia Rodríguez se ganó un lugar en la gran final de La Voz Argentina 2025 tras una impactante presentación en la que interpretó “The edge of glory”, de Lady Gaga. Integrante del team Miranda!, la joven artista deslumbró al público y al jurado con su potencia vocal y su carisma sobre el escenario, convirtiéndose en una de las favoritas del certamen que busca descubrir a la mejor voz del país. Violeta Lemos y Emiliano Villagra quedaron afuera