Eugenia Rodríguez representará a Tucumán en la final de La Voz Argentina 2025

La tucumana Eugenia Rodríguez se ganó un lugar en la gran final de La Voz Argentina 2025 tras una impactante presentación en la que interpretó “The edge of glory”, de Lady Gaga. Integrante del team Miranda!, la joven artista deslumbró al público y al jurado con su potencia vocal y su carisma sobre el escenario, convirtiéndose en una de las favoritas del certamen que busca descubrir a la mejor voz del país. Violeta Lemos y Emiliano Villagra quedaron afuera
"Sentimos que sos una fiel representante de nuestro equipo. Nos haces muy felices y gracias por elegirnos", le dijo Ale Sergi a Eugenia tras su presentación. "Nos hiciste reír y disfrutar. Sos genial, agregó La Sole antes de dar a conocer el veredicto del jurado.
Por su parte, Violeta Lemos cantó "The power of love" y Emiliano Villagra deleito al los coaches y a la audiencia con una poderosa versión de "El Arriero". A pesar de los elogios del jurado, ambos no pasaron la final aunque esta experiencia será el inicio de un camino artístico que promete un indiscutido éxito.
¿Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2025?
Junto a Eugenia también están en la final Milagros Gérez Amud (Team Soledad), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez. Los cuatro competirán por el gran premio de La Voz Argentina que 70 millones de pesos, el contrato para grabar su primer disco y un auto. La gran final será el próximo lunes.