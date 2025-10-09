¿Meterse los dedos en la nariz puede causar Alzheimer? Esto dicen los especialistas

Un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad Western Sydney, Australia, explica que el simple acto de hurgarse la nariz podría tener consecuencias sorprendentes para la salud cerebral. Publicado en la revista Biomolecules, este estudio advierte sobre una posible conexión entre este hábito y el desarrollo del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo.