La Iglesia exige acción del Senado contra la ludopatía

La Conferencia Episcopal Argentina dirigió una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los senadores de la Nación, para expresar su profunda preocupación por el crecimiento de la ludopatía y el impacto de las apuestas en línea en las comunidades, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. En el texto, firmado por los integrantes de la comisión ejecutiva, se advierte: “La ludopatía es un atentado contra la vida. Urge el tratamiento del proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados”.