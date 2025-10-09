La Iglesia exige acción del Senado contra la ludopatía

La Conferencia Episcopal Argentina dirigió una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los senadores de la Nación, para expresar su profunda preocupación por el crecimiento de la ludopatía y el impacto de las apuestas en línea en las comunidades, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. En el texto, firmado por los integrantes de la comisión ejecutiva, se advierte: “La ludopatía es un atentado contra la vida. Urge el tratamiento del proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados”.
Los integrantes de la comisión, el presidente y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. El cardenal de Córdoba, Ángel Sixto Rossi. César Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y el secretario general, Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, recordaron que la falta de regulaciones ha permitido que cada celular pueda ser usado como un ‘casino’ por niños y adolescentes. Además, señalaron que el problema afecta a todas las clases sociales y regiones del país. “Hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos, porque estamos viendo el daño social que ocasiona”, indica la carta.
Plena vigencia del proyecto
El proyecto de ley de prevención de la ludopatía cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y, según los obispos, corre riesgo de perder estado parlamentario si no se trata antes del 20 de noviembre. La misiva enfatiza que su aprobación constituye un paso necesario para proteger a los más vulnerables y que su contenido representa un avance concreto en la defensa del bien común.
Los obispos también citaron al sacerdote cordobés Munir Bracco: “La apuesta deportiva es todo lo contrario a lo que propone el deporte. Por eso insistimos: apostar no es jugar, no hablamos de juego. Jugar es otra cosa”. Señalaron que el Estado no puede demorarse en su respuesta, porque los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir.
La opinión del Obispado de Tucumán
El padre Luis Zazano, del equipo de Comunicación del Obispado de Tucumán, explicó que este fenómeno se suma a cuadros de depresión, ansiedad y conflictos internos que ya atraviesan muchos adolescentes. “En las escuelas esta situación está muy presente. Incluso hay cursos en los que los chicos faltan a clases porque están atrapados en estos juegos”, advirtió.
Consultado sobre cómo se adapta la Iglesia a estas problemáticas actuales, señaló que frente a estas nuevas adicciones, hay tres grandes líneas de trabajo que llevan adelante. La primera es la Pastoral de Adicciones. “Este espacio busca proteger a la sociedad, en especial a los jóvenes y a los chicos, frente a estas nuevas formas de adicción. Se firmaron convenios con el Ministerio de Educación para abordar el tema en las aulas y brindar formación a docentes”, detalló.
La segunda línea de trabajo es la Pastoral Social. “Allí se formó una mesa de diálogo donde participan políticos, sindicalistas y movimientos sociales. Es un espacio para pensar estrategias conjuntas. El deporte, por ejemplo, cumple un rol fundamental en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Sin embargo, las apuestas suelen concentrarse en los clubes de niveles más altos”, explicó.
El tercer eje de acción está en Acción Católica Argentina que trabaja en la elaboración de planes y en la realización de charlas sobre bullying y suicidio juvenil, entre otros temas relacionados”, concluyó.