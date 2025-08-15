Apuestas en línea: alertan por el avance de la ludopatía digital en adolescentes y jóvenes

En un contexto donde las plataformas de apuestas en línea ganan terreno a gran velocidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, la Secretaría de Participación Ciudadana participó de la jornada “Apostar no es un juego”, un espacio de capacitación y reflexión orientado a prevenir la ludopatía digital.
Organizada por la Fundación I+E y el Centro Pensando Políticas Públicas, la actividad reunió a especialistas que analizaron el fenómeno desde la prevención, la educación y la ciudadanía digital. Se destacó cómo el diseño persuasivo de las plataformas y el accionar de los algoritmos fomentan la permanencia en línea, favoreciendo en algunos casos conductas compulsivas.
Uno de los puntos centrales fue la delgada línea que separa el entretenimiento de la adicción. Cuando el juego deja de ser controlable y comienza a impactar negativamente en las relaciones personales, el rendimiento académico o la economía, se transforma en un problema grave. Según datos recientes, en Argentina alrededor de siete de cada 100 personas padecen ludopatía, mientras que un informe de UNICEF Argentina (2024) alerta que ocho de cada 10 adolescentes apostaron o conocen a alguien que lo hizo en el último año. Además, el 37% accede a plataformas de apuestas con frecuencia diaria o casi diaria, muchas veces sin saber que la práctica es ilegal para menores de 18 años.
El secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, advirtió: “La ludopatía por apuestas en línea es preocupante y debemos trabajar juntos para prevenirla. La tecnología tiene que ser una aliada, no un riesgo silencioso”.
El encuentro cerró con un llamado a la acción para que instituciones, familias y comunidad se involucren en generar conciencia y construir entornos digitales más seguros. El mensaje final fue claro: apostar no es un simple pasatiempo, sino un desafío social y de salud pública que exige atención inmediata.