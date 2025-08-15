Apuestas en línea: alertan por el avance de la ludopatía digital en adolescentes y jóvenes

Uno de los puntos centrales fue la delgada línea que separa el entretenimiento de la adicción. Cuando el juego deja de ser controlable y comienza a impactar negativamente en las relaciones personales, el rendimiento académico o la economía, se transforma en un problema grave. Según datos recientes, en Argentina alrededor de siete de cada 100 personas padecen ludopatía, mientras que un informe de UNICEF Argentina (2024) alerta que ocho de cada 10 adolescentes apostaron o conocen a alguien que lo hizo en el último año. Además, el 37% accede a plataformas de apuestas con frecuencia diaria o casi diaria, muchas veces sin saber que la práctica es ilegal para menores de 18 años.