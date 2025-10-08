El dólar "blue" volvió a subir en la city: saltó $15 y terminó a $1.475 para la venta

El mercado cambiario cerró la jornada con movimientos dispares. Mientras el dólar oficial se mantuvo estable, el "blue" registró un nuevo salto que lo ubicó nuevamente por encima del valor promedio de los bancos.
El dólar al público se mantuvo sin cambios en $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA), acumulando así tres ruedas consecutivas en ese nivel. En lo que va de octubre, la divisa minorista acumula un aumento de $55.
De acuerdo con los datos del Banco Central, el promedio de venta en las entidades financieras se ubicó en $1.462,70, lo que implica un incremento de $2,07 especto del día anterior. Para la compra, el promedio fue de $1.410,60.
En el mercado mayorista, se registró un alto volumen operado de U$S676,9 millones, impulsado por ventas del Tesoro, que intervino con posturas de $1.430 por dólar desde el inicio hasta el cierre de la rueda, 50 centavos por encima del día previo.
En tanto, el dólar blue volvió a mostrar presión alcista: subió $15 y cerró a $1.475 para la venta, superando la cotización minorista promedio de los bancos. Con este avance, el billete informal alcanzó su nivel más alto desde el récord nominal de $1.520, registrado el 19 de septiembre.