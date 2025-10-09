Los analistas privados predicen la trayectoria del dólar y una desaceleración económica

El informe destacó que la inflación de agosto se situó en el 33,6%, la más baja desde julio de 2018. Los analistas esperan que esta tendencia a la baja continúe en los próximos trimestres, impulsada por el ajuste fiscal, una mayor competencia, menores restricciones a las importaciones y la estabilización de los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, advirtieron que la reciente depreciación del peso podría frenar este proceso.