El Wall Street Journal alertó sobre la crisis del peso y reavivó el debate sobre la dolarización

El periódico The Wall Street Journal, enfocado en economía, advirtió por la crisis del peso en un artículo que volvió a poner el foco en la dolarización. El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady, cuestionó la estrategia económica de Javier Milei y alertó sobre el riesgo político ante las elecciones legislativas.
La periodista O'Grady, resaltó que el peso argentino experimentó una depreciación, superando el tipo de cambio financiero los 1.500 pesos por dólar, y el riesgo país aumentó. O'Grady sugirió que la estrategia económica de Milei, que se alejó de su promesa de campaña de dolarizar la economía, beneficia a los bancos y a las corporaciones locales con acceso a dólares.
"El barco hace agua"
Consideró que es posible que “parte de la ayuda estadounidense llegue antes de las elecciones”, aunque enfatizó que “el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de EE.UU. quieren que la Argentina aumente sus reservas; en cambio, el barco hace agua”.
El artículo mencionó el posible apoyo de Estados Unidos a través de una línea de swap y la compra de deuda argentina, pero también destacó la incertidumbre en torno a estos planes. Además, examinó las restricciones del Banco Central a la compra de dólares al tipo de cambio oficial y la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos.
Resaltó que el momento “no podría ser peor” para el Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Un mal desempeño podría dejarlo frente a una mayoría peronista en el Congreso”.
O'Grady enfatizó el impacto potencial de las elecciones legislativas en la capacidad de Milei para mantener la disciplina fiscal, al señalar el historial de la coalición peronista. El artículo planteó la posibilidad de una devaluación si el peronismo gana influencia en el Congreso, lo que podría generar inflación y pobreza.