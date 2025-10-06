Secciones
Política

El Wall Street Journal alertó sobre la crisis del peso y reavivó el debate sobre la dolarización

En el artículo se resaltó que el momento “no podría ser peor” para el Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Wall Street Journal alertó sobre la crisis del peso y reavivó el debate sobre la dolarización
Hace 1 Hs

El periódico The Wall Street Journal, enfocado en economía, advirtió por la crisis del peso en un artículo que volvió a poner el foco en la dolarización. El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady, cuestionó la estrategia económica de Javier Milei y alertó sobre el riesgo político ante las elecciones legislativas.

La periodista O'Grady, resaltó que el peso argentino experimentó una depreciación, superando el tipo de cambio financiero los 1.500 pesos por dólar, y el riesgo país aumentó. O'Grady sugirió que la estrategia económica de Milei, que se alejó de su promesa de campaña de dolarizar la economía, beneficia a los bancos y a las corporaciones locales con acceso a dólares.

"El barco hace agua"

Consideró que es posible que “parte de la ayuda estadounidense llegue antes de las elecciones”, aunque enfatizó que “el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de EE.UU. quieren que la Argentina aumente sus reservas; en cambio, el barco hace agua”.

El artículo mencionó el posible apoyo de Estados Unidos a través de una línea de swap y la compra de deuda argentina, pero también destacó la incertidumbre en torno a estos planes. Además, examinó las restricciones del Banco Central a la compra de dólares al tipo de cambio oficial y la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos.

Resaltó que el momento “no podría ser peor” para el Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Un mal desempeño podría dejarlo frente a una mayoría peronista en el Congreso”.

O'Grady enfatizó el impacto potencial de las elecciones legislativas en la capacidad de Milei para mantener la disciplina fiscal, al señalar el historial de la coalición peronista. El artículo planteó la posibilidad de una devaluación si el peronismo gana influencia en el Congreso, lo que podría generar inflación y pobreza.

Temas Elecciones 2025 El DólarFondo Monetario InternacionalBuenos AiresDante CaputoEstados UnidosKristalina GeorgievaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Lousteau criticó la política de Milei: Desde que arrancó el año la economía está cayendo

Lousteau criticó la política de Milei: "Desde que arrancó el año la economía está cayendo"

Durán Barba: Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente

Durán Barba: "Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente"

Lo más popular
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
1

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
2

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
3

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
4

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
5

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
6

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Más Noticias
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios